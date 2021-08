Carlo Conti e Vanessa Incontrada i conduttori della manifestazione

Torna uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i SEAT MUSIC AWARDS.

Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici (certificati tra giugno 2020 a settembre 2021). Le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con i quali hanno raggiunto i traguardi ORO, PLATINO e MULTIPLATINO, e per i singoli il traguardo del MULTIPLATINO.

Seat Music Awards 2021, la manifestazione che premia i maggiori successi discografici dell’anno

Ancora blindatissima la lista degli artisti che parteciperanno all’edizione 2021 dei Seat Music Awards, ci sono dei nomi che circolano in rete ma gli organizzatori dell’evento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tra i rumors più o meno confermati che circolano troviamo la presenza di: Sangiovanni, Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Il Volo, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

I Premi della Musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti in diretta su RAI 1: il 9 e 10 settembre IN PRIMA SERATA condotti da CARLO CONTI e VANESSA INCONTRADA, e il 12 settembre DALLE ORE 16:00 in compagnia di NEK.

Una quindicesima edizione di SEAT MUSIC AWARDS all’insegna della musica e dell’intrattenimento che si prospetta ricca di soprese, con l’obiettivo, anche quest’anno, di unire, coinvolgere e divertire.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, i MUSIC AWARDS saranno accompagnati da SEAT Italia, title sponsor dell’evento.

Le date:

9 e 10 settembre 2021 Verona, Arena