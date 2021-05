il brano è presente in una scena del film di Roberto Baggio

Malika Ayane & Altarboy fuori dal 26 Maggio in Streaming e Digital Download “Self Control”

In concomitanza con l’uscita de Il Divin Codino, il film Netflix in associazione con Mediaset su Roberto Baggio prodotto da Fabula Pictures e disponibile su Netflix dal 26 maggio, esce in digital download e su tutte le piattaforme di streaming la cover del brano “Self Control” (https://SugarMusic.lnk.to/ SelfControl), parte della colonna sonora del film, interpretata da Malika Ayane e prodotta da Altarboy.

“Self Control” la cover interpretata da Malika Ayane & Altarboy

In questa nuova versione di “Self control” (SUGAR e Second Round) gli Altarboy hanno voluto dare la propria visione e interpretazione a uno dei brani cult degli anni ’80, stravolgendone armonia e arrangiamento filtrandone le forte vibes italo-disco e restituendone una versione ancora più cool, particolare e moderna che rende il brano più attuale che mai. Il risultato è un gioiello pop reso ancor più fluido, incredibilmente magico e molto divertente grazie alla completezza e alla versatilità della voce di Malika Ayane.

“Self Control” è presente in una scena cruciale del film e del percorso di vita di Roberto Baggio: entrando in un negozio di dischi in una giornata piovosa e percorrendone le corsie, Roberto raggiunge una commessa e, dopo una breve chiacchierata, quest’ultima gli regala un libro sul Buddismo. Roberto accetta il regalo ed esce dal negozio: è il momento chiave dell’inizio del suo nuovo percorso spirituale.

Malika Ayane & Altarboy “Self Control”

Baggio, uno dei migliori calciatori di sempre e vincitore di un Pallone d’oro, è un’icona di coraggio e determinazione in tutto il mondo. Il mito del Divin Codino continua a crescere negli anni e dopo aver segnato intere generazioni e influenzato l’universo sportivo negli anni novanta, riesce ancora oggi ad essere un esempio rivoluzionario di discrezione e umiltà, incidendo il suo numero 10 nel tempo.

Malika Ayane, cantautrice milanese classe 1984. Dopo esser stata scoperta dalla Sugar di Caterina Caselli inizia una carriera costellata di successi segnata da cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, due Premi della Critica “Mia Martini” e un totale di 4 dischi di platino e 1 disco d’oro per gli album Malika Ayane, Grovigli, Ricreazione e Näif. Parallelamente alla carriera musicale veste i panni di Evita nel musical teatrale e quelli di giudice a X Factor Italia nel 2019. A marzo 2021 pubblica Malifesto, all’interno Ti Piaci Così (brano in gara al Festival di Sanremo 2021) e “Telefonami”, secondo singolo estratto dal sesto album di inediti.