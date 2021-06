18.08 Agrigento | Ellenic Festival c/o Valle dei Templi

Motta annuncia le date del Semplice Tour, a supporto del nuovo album.

Sono state annunciate le date del tour estivo di Motta a supporto dell’uscita del nuovo disco di inediti, Semplice, rilasciato lo scorso 30 aprile. Questa estate l’artista sarà in concerto per numerosi appuntamenti da nord a sud della penisola in programma dal 26 giugno al 10 settembre.

Semplice Tour il calendari delle date

26.06 Genova | Goa-Boa_Villa Serra Greenside! |

27.06 Codroipo (UD) | Villa Manin Estate 2021 | SOLD OUT

10.07 Pistoia | Pistoia Blues |

18.07 Mantova | Arena Bike In |

21.07 Milano | Carroponte |

22.07 Arezzo | Anfiteatro Romano – Arezzo Music Fest 2021 | Prevendite disponibili dal 15 giugno

24.07 Abbazia di Corazzo (CZ) | Aghia Sofia Fest |

06.08 Ostuni (BR) | Foro Boario | Prevendite disponibili a breve

18.08 Agrigento | Ellenic Festival c/o Valle dei Templi | Prevendite disponibili a breve

21.08 Brescia | Radio Onda d’Urto | Prevendite disponibili a breve

22.08 Galzignano Terme (PD) | Anfiteatro del Venda |

28.08 Senigallia (AN) | Mamamia |

29.08 Torino | Todays Festival |

07.09 Bologna | Arena Puccini |

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su www.mottasonoio.com

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.