Mercoledi 25 agosto dalle 20:00 all'interno del parco

E’ la band che probabilmente ha influito di più sul territorio siciliano negli ultimi dieci anni.

Rappresentano la sicilianità in giro per il mondo e in migliaia sono pronti ad accoglierli ad ogni loro concerto, da Londra a New york, passando per tantissime altre città italiane ed

Europee. Adesso sono pronti per tornare a casa, precisamente nella fantastica cornice delle Cave Di Cusa, proprio a due passi dal loro “Posto Giusto” (Torretta Granitola) reso celebre

proprio grazie ad un loro brano.

Mercoledi 25 agosto dalle 20:00 il parco delle Cave di Cusa si trasformerà quindi in una festa collettiva per celebrare i dieci anni di questa iconica band, che sui loro canali social assicura

divertimento e massimo riguardo per la sicurezza degli spettatori.

Shakalab in concerto alle Cave di Cusa

“Abbiamo scelto di tornare in provincia di Trapani dopo quasi due anni di assenza forzata dovuta alla pandemia e abbiamo concordato con gli organizzatori un prezzo del biglietto

super popolare, per dare la possibilità a tutti di poter partecipare. A casa nostra non è nostra intenzione escludere nessuno, non lo abbiamo mai fatto!” dichiara la band, ma nonostante

tutto le normative per il covid19 impongono un numero limitato di partecipanti e quindi è vivamente consigliato procurarsi i biglietti online per evitare file e non rischiare di rimanere

senza tickets.”

Il link per effettuare il biglietto è il seguente: https://www.ticketsms.it/it/event/ryq1Fwg8

SHAKALAB feat. SUD SOUND SYSTEM – REGGAEBY [Official Video]