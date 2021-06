Ilnuovo singolo “Siamo di un Altro Pianeta” scritto da Random insieme a Raige e prodotto da Zenit e Mario Fanizzi è un brano up-tempo che riporta allo stile più conosciuto e amato del giovanissimo artista. Un’insolita canzone d’amore che trasporta i protagonisti in un mondo tutto loro, stravagante e romantico, il mondo in cui Random stesso si riconosce da sempre. “Siamo di un altro Pianeta” arriva dopo la pubblicazione dell’album “Nuvole”: continua metaforicamente un’ascesa che ora dal cielo arriva nello spazio, per incontrare l’universo descrivendo quel pianeta impossibile da replicare: la sua personalità.

«“Siamo di un Altro Pianeta” è un pezzo da urlare a torso nudo su una montagna ed è una delle canzoni di cui vado più fiero in assoluto. è un brano che mette gioia e allo stesso tempo ha un messaggio importante. Una frase come “Non ti ricordi chi sei quando ti senti uno zero” è al centro del significato di tutta la canzone: tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza, e sono quelli i momenti in cui non ricordiamo chi siamo, perché in fondo il nostro valore lo conosciamo bene, lo abbiamo sempre saputo, anche se a volte lo dimentichiamo . “Siamo di un altro pianeta” è rivolto un po’ a tutti. Molte persone si sentono diverse nel modo di agire e di pensare, io per primo.»