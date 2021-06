Dopo essere stato protagonista delle estati passate con tormentoni come #fuori c’è il sole, L’esercito del selfie e Margarita (il successo di Marracash e Elodie di cui è coautore), Lorenzo Fragola torna finalmente sulle scene con Solero , un nuovo brano che promette di infiammare le nostre vacanze 2021.

Con lui ci sono i The Kolors, una delle band italiane più amate degli ultimi anni.

Solero è un brano dove è impossibile non riconoscere il timbro inconfondibile di Fragola, ed è stato scritto dallo stesso 26enne che ha pensato bene di coinvolgere per l’occasione altri fuoriclasse delle hit come Stash e i suoi Kolors (Cabriolet Panorama è solo l’ultimo dei loro grandi successi).

“Solero” il nuovo singolo di Lorenzo Fragola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍓 (@lorenzofragola)

Solero, il cui testo coinvolge anche autori del calibro di Federica Abbate e Stefano Tognini, è stato prodotto da Zef, produttore multiplatino ormai una garanzia quando si parla di hit.