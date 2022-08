IL NUOVO SINGOLO FUORI VENERDÌ 26 AGOSTO

Dal 26 Agosto, Eros Ramazzotti esce con un nuovo singolo “Sono” testo parzialmente svelato sui social dell’artista per il nuovo singolo in duetto con Alejandro Sanz.

Il prossimo 16 settembre, come già annunciato da tempo, arriverà il nuovo disco di Eros Ramazzotti, Battito infinito. L’album è il 15esimo disco di inediti, il 23esimo se si contano anche Best of e album dal vivo, e arriverà a distanza di quattro anni dall’uscita dell’ultimo progetto in studio, Vita ce n’è, uscito a novembre del 2018.

All’interno del disco 12 canzoni (11 nella versione spagnola) scritte da Eros stesso e da altri autori come Paolo Antonacci, Piero Romitelli, Cheope, Francesco Rapetti Mogol e Bungaro. Qui a seguire la tracklist del progetto in cui sono contenute il primo singolo, Ama, e il nuovo, Sono.