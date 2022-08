Venerdì 19 agosto alle 21.00 all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea

Il “fenomeno Tananai”, annuncia il tour estivo portando tutta la sua energia e la sua musica sui palchi dei principali Festival d’italia:

Sarà a ZAFFERANA, il 19 agosto, sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino per uno degli appuntamenti di Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena.

L’indomani si esibirà il 20 agosto al Teatro Lucio Dalla di PARTANNA (TP), ore 21 (evento organizzato da Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con il Comune di Partanna)

Anche discograficamente continua l’ascesa di Tananai nella scena musicale: con più di 2.3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e una media di 400mila al giorno su tutte le piattaforme, dopo il successo di “Sesso Occasionale”, disco di platino, anche “Baby Goddamn” ha raggiunto questa settimana la certificazione di platino.

Con attualmente più di 23 milioni di stream, “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, è da diverse settimane stabile nella Top5 di Spotify Italia delle canzoni più ascoltate, conquistando anche la #1 posizione, e classificandosi in Top5 Fimi/GFk dei singoli più venduti della settimana.

Baby Goddamn

La scaletta del concerto di Tananai

Fare una previsione sulla scaletta dei concerti di Tananai non è impossibile. Il suo repertorio è ancora piuttosto limitato, e ha già avuto modo di presentarlo nei concerti della leg primaverile. Sicuramente in questi nuovi live verrà confermato il nuovo singolo estivo Pasta, e forse farà un accenno a La dolce vita, ma in generale la scaletta dovrebbe ricalcare quella ascoltata negli ultimi live:

– Maleducazione

– Volersi male

– Esagerata

– Calcutta

– Pasta

– Baby Goddamn

– Ichnusa

– Saturnalia

– Sunshine

– Bear Grylls

– Sesso occasionale

– Comincia tu

– Le madri degli altri

– 10k Scale

– Seno sinistro

– Giugno

– Outro

