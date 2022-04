Venerdì 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena

Continua l’ascesa di Tananai nella scena musicale: dopo il successo di “Sesso Occasionale”, disco di platino, anche “Baby Goddamn” raggiunge la certificazione di platino.

Con attualmente più di 22 milioni di stream, “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, è da diverse settimane stabile nella Top5 di Spotify Italia delle canzoni più ascoltate, conquistando anche la #1 posizione, e classificandosi in Top5 Fimi/GFk dei singoli più venduti della settimana. Il brano è diventato virale anche sui social, con oltre 16 mila video su TikTok con il suono ufficiale della canzone.

La partecipazione del giovane cantautore al Festival di Sanremo 2022, dove ha conquistato con la sua autoironia e simpatia anche per la reazione alla posizione in classifica, ha suscitato interesse in pubblico e critica, portando non solo “Sesso Occasionale” alla certificazione di disco di platino, con oltre 19 milioni di stream, ma anche alla riscoperta della sua discografia precedente, come nel caso di “Baby Goddamn”.

Il percorso live di Tananai continuerà poi durante l’estate, venerdì 19 agosto, al Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena di Zafferana Etnea (CT).

Per ulteriori informazioni: https://www. friendsandpartners.it/in-tour- it/tananai-live-2022

Tananai Calendario TOUR ESTIVO 2022

Giovedì 2 giugno – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio – L’aquila @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio – Alba (CN) @ Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Venerdì 11 agosto – Lecce @ Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena

Giovedì 25 agosto – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Festival

Sabato 3 settembre – Bergamo @ NXT Station