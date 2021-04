discografica e conduttrice televisiva, amata dal pubblico per il suo linguaggio schietto

Da produttrice discografica a giudice di talent, Mara Maionchi ha dimostrato non solo di saper scoprire talenti della portata di Tiziano Ferro ma si essere una donna forte.



Mara Maionchi nasce a Bologna nel 1941. La famiglia era composta dal padre, originario di Lucca, dalla madre casalinga, originaria di Como, e da una sorella maggiore. Nel 1959, dopo alcuni problematici anni scolastici, decide di abbandonare gli studi. Nella sua autobiografia dal titolo Non ho l’età (Rizzoli Editore, 2009) racconta il motivo di tale scelta:

“Lo studio e la sottoscritta appartenevano a due universi paralleli, di quelli che non si incontrano mai.“

Prima di accedere al mondo discografico lavora in varie aziende di diverso tipo: una società di spedizioni internazionali, un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura, una ditta di sistemi antincendio.

Mara Maionchi

Nel 1967 trova impiego presso la casa discografica Ariston Records.

I primi artisti con i quali collabora sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. Durante il suo primo Sanremo (1968) segue, oltre alla stessa Vanoni con Casa bianca, anche Mario Guarnera con Un uomo piange solo per amore e Anna Identici con Quando m’innamoro, all’epoca grande successo commerciale.

da li in poi, in continua ascesa, tanti sono i programmi che la vedono nel ruolo di giudice a X-Factor, Italia’s Got Talent, e non per ultimo LOL