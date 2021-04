***Attenzione. qui vi spoileriamo il nome***

La prima stagione della serie LOL: Chi ride è fuori arriva il 1 Aprile 2021. Al debutto sono arrivati sulla piattaforma i primi 4 episodi.

La serie LOL: Chi ride è fuori è in esclusiva su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, ieri sera ha reso disponibile il gran finale di Lol – Chi ride è fuori. Le ultime due puntate dello show, adattamento della sfida che ogni bambino ha lanciato, una volta nella vita, ai propri compagni di giochi, hanno fatto capolino sulla piattaforma streaming giovedì 8 aprile, regalando al format una degna conclusione.

***Attenzione. da qui in poi vi spoileriamo il nome***

Con gli ultimi due episodi di LOL: Chi ride è fuori, è stato svelato anche il vincitore della prima edizione, ovvero il comico che è riuscito nella difficile impresa di restare serio per sei ore consecutive nonostante i tentativi degli avversari di farlo ridere.

Ad aggiudicarsi la vittoria di LOL: Chi ride è fuori è stato Ciro Priello dei The Jackal, che ha deciso di devolvere i 100mila euro in palio ad Action Aid. Dopo essere stato il secondo comico a guadagnarsi il cartellino giallo, Ciro è arrivato in finale insieme a Katia Follesa, riuscendo a portarsi a casa l’ambito premio in palio.