“Ti bacio ancora mentre dormi” il nuovo singolo dei Sottotono

Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica “Ti bacio ancora mentre dormi”, il singolo estratto dall’ultimo album dei Sottotono, “Originali”, uscito il 4 giugno scorso.

La canzone è una dedica alle relazioni tra genitori e figli, quelle tra generazioni che scorrono e ruoli che si rovesciano, evolvendosi. Lì dove il sentimento è anche paura e responsabilità: “Tu mi imiti in tutto e io non sono da esempio / Ma ci provo lo stesso”. Il suono attinge dal soul più elegante così come dal synth-pop più sofisticato, in un equilibrio calibrato in ogni singola sfumatura.

“Originali”, di cui “Ti bacio ancora mentre dormi” è il secondo singolo estratto dopo “Mastroianni” e l’uscita solo in digitale di “Solo lei ha quel che voglio 2021”, è l’album che racconta di due artisti arrivati oggi dopo un lungo percorso personale e che grazie alla loro maturità e consapevolezza espressiva hanno trovato il desiderio di riaffrontare le loro radici in comune, la scintilla originaria. Arricchendola. I Sottotono sono tornati sì, ma per restare.

I Sottotono torneranno a suonare live in due date evento, prodotte da Bpm Concerti e Trident Music, nel mese di marzo 2022 a Roma e Milano, rispettivamente il 3, presso l’Atlantico, e il 7 all’Alcatraz. RADIO 105 è media partner ufficiale del tour.