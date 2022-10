dal prossimo 11 novembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

Svelate oggi le 13 tracce che faranno parte di “IL MONDO È NOSTRO”, il nuovo atteso album di TIZIANO FERRO, nei negozi tradizionali e in digitale dal prossimo 11 novembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

L’album, già disponibile per il preorder (https://tiziano.lnk.to/ilmondoenostro), ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come STING che con Tiziano rilegge il brano tratto dal suo ultimo album “For Her Love”, ROBERTO VECCHIONI che duetta con Tiziano nell’inedita “I MITI”, CAPAREZZA per la prima volta accanto a Ferro in “L’angelo degli altri e di se stesso”, thasup che condivide con Tiziano “r()t()nda” – già al secondo posto nella classifica Spotify – e l’attrice e conduttrice AMBRA ANGIOLINI tornata alla musica in “Ambra/Tiziano”.

Tiziano Ferro Questa la tracklist completa:

01 Il Paradiso Dei Bugiardi

02 Il Mondo È Nostro

03 La Vita Splendida

04 Addio Mio Amore

05 La Prima Festa Del Papà

06 r()t()nda con thasup

07 Mi Rimani Tu

08 A Parlare Da Zero

09 L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso con Caparezza

10 Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini

11 I Miti con Roberto Vecchioni

12 Quando Io Ho Perso Te

13 For Her Love (Sempre Amata) con Sting

Tra i brani che compongono “IL MONDO È NOSTRO”

anche il primo singolo estratto “LA VITA SPLENDIDA”, già disponibile negli store digitali e in radio (https://tiziano.lnk.to/lvs). Del singolo è inoltre disponibile su https://youtu.be/e7-KLCIBY5E il video ufficiale.

“LA VITA SPLENDIDA” ha raggiunto in breve tempo la vetta dei brani più programmati dalle radio italiane ed è stata, a pochi giorni dalla sua pubblicazione, la canzone più cercata in Italia su Shazam, a dimostrazione del grande affetto che l’artista di Latina riceve ad ogni suo brano.

Cresce l’attesa anche per il ritorno live di Tiziano Ferro che con gli oltre 350 mila biglietti venduti ad un anno di distanza dalla partenza del TZN 2023 tour (organizzato da Live Nation) si conferma già uno degli eventi più attesi del nuovo anno.

Di seguito il nuovo calendario (per informazioni www.livenation.it):

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo