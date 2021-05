La musica riparte dall’Arena di Verona

Nella Conferenza stampa di presentazione del Tributo ad Ennio Morricone, Il Volo ha annunciato che la musica riparte dall’Arena di Verona.

Il Volo ha annunciato con orgoglio il concerto

La musica riparte dall’Arena di Verona con i ragazzi de Il Volo. Il prossimo 5 giugno il trio avrà l’onore di aprire la stagione 2021 con un tributo al maestro Ennio Morricone. L’evento verrà trasmesso in prima serata su Rai1 e in contemporanea dall’emittente americana PBS. Con la partecipazione speciale di Andrea Morricone.

Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico dell’Arena di Verona, in conferenza stampa presenta Il Volo, unico concerto italiano per i ragazzi de Il volo, debuttera in America nel 2022

La Regione Veneto ha dato la deroga per la presenza di 6000 persone si attende la proroga per il coprifuoco, vorrebbero che terminasse a mezzanotte,

“il coprifuoco, anche alle 23, ci metterebbe in difficoltà: dovremmo iniziare l’evento in un orario in cui fa caldo, c’è ancora luce piena. Mi auguro che le autorità si mettano una mano sul cuore e ci aiutino in quella serata rendendo valido il biglietto come autocertificazione per tornare a casa”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, gli artisti hanno dimostrato orgoglio e una buona manciata di emozione. La responsabilità di omaggiare uno dei più illustri nomi del Novecento è grande, ma lo è anche la voglia e l’impazienza di tornare sul palco. La novità più importante riguarda la messa in sicurezza dello scenario in cui si terrà il concerto evento.

Il Sindaco di Verona Federico Sboarina

“Luca Zaia mi ha comunicato l’autorizzazione ad ospitare 6000 persone, concessione che assicura una maggiore capienza in perfetta sicurezza”

“Abbiamo per questo stilato un protocollo di 55 pagine. Il 5 giugno rappresenta una data di ripartenza all’Arena di Verona che è il tempio della musica italiana nel mondo”

Da sempre Il Volo è legato al Maestro

con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71° Festival di Sanremo.

“IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE”

I biglietti per partecipare all’evento unico saranno in vendita a partire da venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su www.ticketone.it.