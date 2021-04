Una canzone fresca e ironica per il nuovo singolo del cantautore milanese

A pochi mesi di distanza dall’uscita di “Mi manchi negli occhi”, torna TRICARICO con un nuovo singolo, “La Bella Estate”, la cui uscita è prevista per venerdì 23 aprile per Artist First.

Tricarico il nuovo singolo “La Bella Estate”

Questo singolo, prodotto da Vittorio Corbisiero, è un pezzo allegro e scanzonato, dove TRICARICO con grande ironia racconta di come la protagonista della sua “bella estate” sia stata una donna molto speciale, non un amante, non un amore romantico, bensì sua nonna, scelta al posto di molte altre avvenenti figure femminili.

Una canzone fresca e divertente, perfetta da cantare in macchina mentre si corre verso il mare. Una canzone per sperare in un’estate davvero bella e libera.

Questo singolo anticipa il nuovo album dell’artista che uscirà a maggio a distanza di sei anni dal precedente, periodo in cui Tricarico si è dedicato principalmente all’altra sua grande passione, la pittura.



Francesco Tricarico

Cantautore, polistrumentista, disegnatore ed artista visivo, classe 1971, inizia a suonare da giovanissimo e si diploma al Conservatorio di Milano. Girovaga con una piccola band suonando jazz nei locali milanesi e si esibisce per qualche mese anche a Parigi.

Tricarico ha all’attivo sette dischi: “Tricarico” (2002), “Frescobaldo nel recinto” (2004), Giglio (2008), “Il Bosco delle fragole” (2009), “L’imbarazzo” (2011), “Invulnerabile” (2013) e “Da chi non te lo aspetti” (2016).

Musica ed arte sono, per Tricarico, due mondi complementari. Il legame tra la sua musica e le sue opere è molto stretto, e rappresenta la ricerca di un posto nel mondo e di un mezzo per comunicare con gli altri.

Ha pubblicato un libro di disegni e racconti “Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino” (2010) edito da Bompiani ed ha esposto i suoi quadri, sia su tela che su carta, all’interno di mostre a lui dedicate.