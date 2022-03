Ho cantato solo raramente questa canzone nei molti anni da quando è stata scritta, perché non avrei mai pensato che sarebbe stata di nuovo rilevante. Ma, alla luce della sanguinosa e tristemente fuorviante decisione di un uomo di invadere un pacifico,vicino senza minacce, la canzone è, ancora una volta, un appello per la nostra comune umanità. Per i coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia e anche per i molti russi che protestano contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto e imprigionamento – Noi, tutti noi, amiamo i nostri figli. Fermate la guerra.