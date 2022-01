Esattamente 40 anni fa Vasco Rossi entrava per la prima volta nelle case di tutti gli italiani. La sera del 29 gennaio 1982, infatti, il Blasco si esibiva al Festival di Sanremo con Vado al massimo, conquistando per giunta l’ accesso alla serata finale del giorno dopo.

Ci andai perché Ravera in persona (il factotum del festival allora) mi offriva la platea nazionale della televisione garantendomi soprattutto la libertà di di fare quello che volevo.

Geniale Ravera, aveva capito che la musica nell’aria stava cambiando e che io rappresentavo il nuovo.

Per questo accettai l’invito e ci andai.

Ci andai da solo, perché nessuno dei miei fidati collaboratori di allora, leggi Guido Elmi in primis, volle accompagnarmi, non ci credevano.

Io, invece, sapevo bene quello che facevo. Avevo già scritto canzoni come “Jenny”, “Albachiara”, ”La noia”, “ La nostra relazione”, “Colpa d’Alfredo”..”Siamo solo noi”. I i miei primi 4 album rock erano fuori. Andavo bene con i concerti, ma mi conoscevano per lo più a livello regionale, in Emilia, un po’ in Lombardia e un po’ in Piemonte.

La platea nazionale mi serviva, certo. Ma quello che volevo io soprattutto, era sbalordirli, provocarli, scuotere in loro un’emozione, dissacrare quel palco con ironia e provocazione : “Vado al massimo .vado al massimo.. ….vado a gonfie vele..” (che non era per niene vero, in realtà).

Ero certo che avrei colpito e, nel bene o nel male affondato, chi dalla platea del teatro a quella della tv, mi guardava (anche se pochi allora dichiaravano di guardare il festival, in realtà tutti mi avevano visto..).