Vasco Rossi torna in radio con “Patto con Riscatto”

Rino Palmeri di

19/10/2022

R come Rossi – Rock – Record. Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, VASCO ROSSI ritorna in radio con PATTO CON RISCATTO, il nuovo singolo tratto dall’album SIAMO QUI (due volte platino), disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 21 Ottobre.

PATTO CON RISCATTO è una satira a tutto rock che arriva dopo le hit La pioggia alla domenica e l’amore l’amore.

A chiusura di un anno decisamente ricco di emozioni, e in attesa delle date del tour 2023, VASCO ROSSI ha previsto anche un appuntamento al cinema: tre giorni (14,15 e 16 Novembre) in cui sarà disponbile in anteprima VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO, un appuntamento per rivivere la data romana dello scorso tour che ha registrato la presenza di 140.000 spettatori in due date. “VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO” uscirà in dvd + blu-ray il prossimo 25 novembre.