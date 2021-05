Il singolo è stato scritto da Mak (rapper/autore siciliano), la produzione musicale è stata realizzata da Vincenzo La Mantia, in arte Vinkleam mentre il mastering del brano è a cura di Gigi Barocco Studio 104 (Milano). Il brano è disponibile da oggi su tutti i digital store.

“Vieni via è un brano di italian pop che si candida a diventare una hit estiva ma sto già lavorando ad altri brani che abbracciano altri generi musicali come funky, dance, latin pop e il reggaeton. Il brano parla di un ragazzo, un artista ed eterno giovane che ama la vita e la libertà, trova l’anima bella e decide di portarsela via con sé, donando la propria vita solo a lei e strappandola ad un mondo pieno di ipocrisia, falsità, invidia e senza più valori umani”.