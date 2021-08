Rinviati i concerti della Cirrone Band e di Neja

Xinus si ferma per il grande caldo

Allerta meteo della Protezione Civile, stop agli spettacoli del beer festival di Terrasini

Le ultime due serate sono state rinviate a data da destinarsi

Xinus si ferma a causa dell’ondata di caldo e del rischio incendi in Sicilia. Sono state rinviate a data da destinarsi le ultime due serate di Xinus, il beer festival di Terrasini. Dal festival, organizzato dal birrificio Bruno Ribadi in collaborazione con il Comune di Terrasini, è stata diramata questa nota: “Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a Xinus in queste sere, che con coraggio hanno affrontato il caldo afoso. Per fare in modo che la nostra manifestazione rimanga un momento di serenità e di gioia, per le altissime temperature, il susseguirsi del vento di scirocco e l’allerta meteo diramata dalla protezione civile su disposizione del Ministero della Salute, che hanno reso difficile la manifestazione e il vostro coinvolgimento, le ultime due giornate dell’evento verranno rinviate a data da destinarsi.

Nelle prime due serate il festival ha ospitato il concerto di Lello Analfino, Miele e Romano e lo spettacolo “Carmen in Flamenco” della compagnia Coral Art, diretta da Deborah Idelia Brancato. Le serate conclusive del festival prevedevano una serata rock, con la Cirrone Band (11 agosto) e il concerto di Neja il giorno successivo. L’organizzazione del festival comunicherà tempestivamente ogni successiva decisione.