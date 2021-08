Xinus, a Terrasini dal 9 al 12 agosto

Musica, spettacoli, street food e la birra artigianale di Bruno Ribadi

E’ tutto pronto per la terza edizione di Xinus, il beer festival di Terrasini. Saranno quattro serate nel segno della grande musica, della danza, dello street food e, naturalmente della buona birra artigianale. Anche quest’anno Xinus si celebra sul lungomare di Terrasini dedicato a Peppino Impastato, ed è stato organizzato dal birrificio Bruno Ribadi in collaborazione con il Comune di Terrasini. La novità di quest’anno è la creazione di spazi per lo street food. Le note dei cantanti e dei gruppi che si alterneranno sul palco di Xinus, dal 9 al 12 agosto, saranno accompagnate da vere delizie della tradizione gastronomica siciliana, accompagnate da buona birra artigianale.

Il calendario degli eventi di Xinus

Gli appuntamenti con gli spettacoli del cartellone di Xinus sono all’anfiteatro “Villa a Mare” di Terrasini le sere del 9, 11 e 12 Agosto. Invece, la sera del 10 agosto, Xinus si sposta nel cortile di Palazzo D’Aumale per proporre una serata di flamenco.

Gli ospiti di Xinus del 9 agosto

La sera del 9 agosto, all’Anfiteatro “Villa a Mare” si terrà il concerto di Lello Analfino, Miele e Romano.

Lello Analfino ospite di Xinus. Lello Analfino si definisce così: “minchiataro, architetto per scommessa, con la passione per la musica e per tutto ciò che è Sicilia”. Analfino debutta nel mondo della musica a 13 anni, quando fonda il gruppo “The Avengers”. Nel 1990 entra a far parte della piccola orchestra del gruppo folkloristico “Valle dei Templi” di Agrigento. Sei anni dopo, in quel di Raffadali, entra in contatto con i Tinturia. Diventerà il frontman del gruppo, autore di testi e musiche dei brani incisi dal gruppo. Di Analfino va ricordato anche l’impegno nel sociale: nel 2013, è l’ideatore dello spettacolo di beneficienza “Extra, artisti uniti per Lampedusa” , presentato da Salvo La Rosa e Massimo Minutella.

Un po' di Miele per Xinus. Lei Si chiama Manuela Paruzzo e viene dal cuore della Sicilia, da Caltanissetta. Tutti, però, la chiamano col suo nome di battaglia: Miele. Carattere di ferro e voce dai toni malinconici, Miele racconta così la sua passione per la musica: "Cantare fra la gente a ridosso di una chiesa, una piazza o un portico antico è uno degli esperimenti che qualunque musicista dovrebbe concedersi. Il contatto con la gente è talmente intenso da diventare quasi fisico". Il successo della giovane cantautrice siciliana è anche legato alle sue partecipazioni alla kermesse di Sanremo.

Romano, il cantautore palermitano. Si chiama Romano ma è un palermitano doc. E' considerato dalla critica uno tra i più promettenti musicisti e cantautori italiani. Ha collezionato riconoscimenti e premi dalla critica, tra cui il premio De André nel 2016, Dopo una lunga esperienza come bassista ed autore, decide di intraprendere un progetto solista. Nel 2019 inizia a lavorare al suo primo disco solista, che vede alla produzione esecutiva di Lello Analfino. Nel 2021 ha pubblicato il brano "Coniugi Arnolfini", dedicato al tema dell'emigrazione.

Gli ospiti di Xinus del 10 agosto

La sera del 10 agosto, nel cortile d Palazzo D’Aumale, va in scena lo spettacolo “Carmen in Flamenco” , realizzato e prodotto dalla Compagnia Coral Arte Flamenco, diretta da Deborah Idelia Brancato . Lo spettacolo è una messa in scena dell’opera Carmen di George Bizet , liberamente interpretata in chiave flamenca.

La serata del 10 prosegue e si conclude con le vibrazioni disco con il Dj Set di Lo Piccolo Dj.

Gli ospiti di Xinus dell’11 agosto

A tutto rock con la Cirrone Band. Cirrone Band è un nome conosciutissimo dagli amanti del genere rock. La band ha ottenuto importanti traguardi a livello internazionale, raggiungendo il primo posto in diverse prestigiose classifiche del genere musicale pop rock in Usa, Brasile, Spagna e nel Regno Unito. I fratelli Cirrone hanno all’attivo numerose partecipazioni live in acustico ed elettrico a Rai Radio 1 e Rai Radio 2 (Roma e Milano), alla RNE 3 spagnola. Ma il top è stato raggiunto dalla Cirrone band con il più importante traguardo radiofonico per un gruppo musicale: intervistati e ascoltati in diretta sulle onde di BBC Radio.

Gli ospiti di Xinus del 12 agosto

Si chiude in bellezza con Neja. Neja è considerata una sorte di regina della notte dalla critica musicale. All’attivo Neja ha una serie di produzioni e progetti Dance e Acoustic, in collaborazione con dj e musicisti di calibro internazionale. Neja Neja (nome d’arte di Agnese Cacciola) inizia a suonare pianoforte da giovanissima e prosegue cantando jazz e gospel. Voce unica rotonda e raffinata, quanto tagliente alla necessità, l’artista continuare a sorprendere con la sua unica ed eclettica personalità.