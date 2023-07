Serie B, il primo dato ufficiale

Sono poco più di 1.200 i tifosi che hanno rinnovato il proprio abbonamento per la prossima stagione nel campionato di serie B. Lo rende noto il Palermo con una storia su Instagram.

Ieri, mercoledì 5 luglio, si è aperta la campagna abbonamenti 2023-2024 con la prima fase riservata ai rinnovi. Il club di viale del Fante si è detto soddisfatto visto il tono del messaggio sui social.

Un buon numero nonostante i rincari di circa il 10% anche se in alcuni settori (tribune specialmente) la percentuale di aumento è nettamente superiore. E nonostante lo stadio Renzo Barbera non versi in buone condizioni.

Nelle prossime ore potrebbero esserci accelerate. Dipenderà molto dal mercato che è iniziato con tre arrivi in casa rosanero: l’ultimo in ordine cronologico è quello di Leonardo Mancuso, attaccante del Monza che la scorsa stagione ha giocato nel Como in B segnando 6 reti, giunto in prestito. Prima sono stati ufficializzati Aljosa Vasic, trequartista proveniente dal Padova, ed il difensore centrale Fabio Lucioni dal Lecce ma che nel campionato passato ha vinto la cadetteria con il Frosinone.

Fase 2, vendita libera dal 28 luglio

A partire dalle 11 di venerdì 28 òuglio potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti attraverso diversi canali: online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera. In questa fase non sarà più possibile usufruire delle tariffe scontate in prelazione.

Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento in fase di prelazione o durante la vendita libera, sia online che nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher-ricevuta d’acquisto con cui potrà essere ritirata successivamente (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera.

Prezzi abbonamenti 2023-2024 prelazione

Curve 180 euro intero, 140 euro donne ed Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), 120 euro Under 16 (nati dall’1 gennaio 2007).

Gradinata (anello superiore) 250 euro intero, 195 euro donne ed Over 65, 140 euro Under 16

Gradinata (anello inferiore), 315 euro intero; 250 euro donne ed Over 65, 180 euro Under 16

Tribuna laterale 500 euro intero, 400 euro donne ed Over 65, 300 euro Under 16

Tribuna centrale 700 euro intero, 560 euro donne ed Over 65, 420 euro Under 16

Tribuna centralissima, 1050 euro intero, 840 euro donne ed Over 65; 630 euro Under 16.

Tribuna sostenitori, 2100 euro.

Prezzi abbonamenti 2023-2024 vendita libera

Curve 210 euro intero, 165 euro donne e Over 65, 145 euro Under 16

Gradinata (anello superiore) 300 euro intero, 235 euro donne ed over 65, 180 euro Under 16, 19 euro Promo famiglia per Under 14 nati dall’1 gennaio 2009.

Gradinata (anello inferiore) 370 euro intero, 300 euro donne e Over 65, 235 euro Under 16

Tribuna laterale 580 euro intero, 460 euro donne e Over 65, 360 euro Under 16

Tribuna centrale 850 euro intero, 650 donne e Over 65, 500 euro Under 16

Tribuna centralissima 1250 euro intero, 950 euro donne e Over 65, 710 Under 16.

Tribuna sostenitori 2500 euro.

Prezzi singole partite serie B 2023-2024

Curve 18 euro intero, 14 euro donne, Over 65 ed Under 16

Gradinata (anello superiore) 23 euro, 18 euro

Gradinata (anello inferiore) 28 euro, 23 euro

Tribuna laterale 39 euro, 31 euro

Tribuna centrale 60 euro, 45 euro

Tribuna centralissima, 85 euro, 65 euro

Tribuna sostenitori, 170 euro.

Riepilogo calendario sottoscrizioni

Dal 5 al 16 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – conferma del posto per tutti abbonati 2022-2023

Dal 18 al 19 luglio prelazione solo in presenza presso lo stadio Renzo Barbera – solo per gli Amici Rosanero abbonati nel 2022-2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 20 al 26 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – per tutti gli abbonati 2022/2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 28 luglio vendita libera solo Online e nei punti vendita Vivaticket.