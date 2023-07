Serie B, l’attaccante firma in prestito dal Monza

Nuovo colpo di mercato per il Palermo che in questi primi giorni di trattative si è preso la scena. Dal Monza arriva in prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto l’attaccante Leonardo Mancuso.

Il 31enne è già a Veronello con il resto dei compagni con i quali sta effettuando dei test fisici ed attitudinali in vista dell’avvio del ritiro pre-campionato vero e proprio in Trentino Alto Adige dal 9 luglio al 4 agosto. Si tratta del terzo volto nuovo per la prossima stagione dei rosanero dopo le ufficializzazioni di Fabio Lucioni e di Aljosa Vasic.

Prende peso il reparto offensivo dei siciliani che vogliono lottare per la promozione in serie A. Mancuso si aggiunge al bomber e capitano Matteo Brunori, a segno 17 volte nello scorso campionato.

La scorsa stagione a Como

L’esperto attaccante classe 1992 la scorsa stagione al Como in serie B aiutando i lariani con sei marcature a risalire la china ed a centrare una salvezza comoda che in avvio di campionato veramente difficile.

Attaccante di peso, con tante marcature. Due stagioni in particolare sono state veramente importanti per lui, la prima a Pescara nel campionato cadetto 2018-2019 quando segnò la bellezza di 19 reti. Nella stagione 2020-2021 seppe fare meglio: 20 gol con la maglia dell’Empoli in 37 presenze e promozione in serie A. In massima serie conta 8 presenze ed una marcatura nella stagione 2021-2022. Rete pesante però perché permise ai toscani di espugnare lo Juventus Stadium abbattendo i bianconeri per 1-0 nella seconda giornata di quel campionato. Mentre nel 2016-2017 è stato capocannoniere del girone B con la maglia della Sambenedettese firmando 25 reti tra regular season e play off.

L’arrivo di Aljosa Vasic

Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Aljosa Vasic. Il calciatore si è trasferito a titolo definitivo, legandosi fino al 30 giugno 2028. Il 21enne trequartista arriva dal Padova dove nella scorsa stagione ha firmato 8 reti con 4 assist.

Pigliacelli prolunga fino al 2025

Mirko Pigliacelli ha firmato un nuovo accordo contrattuale fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione sportiva successiva.

“Questa firma rappresenta per me un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa – dichiara il portiere rosanero – e in cui vorrei vivere a lungo insieme alla mia famiglia. A Palermo ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi al meglio in campo e voglio continuare a dare il mio contributo per guadagnarmi un ruolo da protagonista. Desidero ringraziare il Palermo FC ed il City Football Group, la grande ambizione di questo Club rispecchia la mia determinazione, con l’obiettivo di togliermi presto grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni ed ai nostri tifosi”.

Il Palermo sarebbe interessato a Desplanches

Il club di viale del Fante sarebbe interessato al giovanissimo portiere Sebastiano Desplanches che ha un passato nella Primavera del Milan e che difende la porta del Venezia in serie C.

Desplanches è balzato alle cronache nazionali dopo l’eccellente Mondiale Under 20 con la Nazionale allenata da Carmine Nunziata.

Per il giovanissimo portiere (è un classe 2003) il raggiungimento della finalissima, persa poi 1-0 con l’Uruguay, ma il successo personale in quanto guanto d’oro e quindi miglior portiere della rassegna iridata.

Voci di corridoio dicono che il club di viale del Fante avrebbe già avanzato un’offerta per al club vicentino che vorrebbe – il condizionale è d’obbligo – tre milioni di euro. Sarebbe un nuovo arrivo di prospettiva dopo quello del trequartista Aljosa Vasic.