Serie B, poi ritiro in Trentino – tra Ronzone e Pinzolo – dal 9 luglio al 4 agosto

Vacanze finite per i rosanero. Il Palermo si raduna a Veronello – in Veneto – da mercoledì 5 luglio. Qui gli atleti effettueranno test fisici e valutativi in vista dell’inizio del ritiro vero e proprio in Trentino Alto Adige tra Ronzone e Pinzolo che scatterà il 9 luglio e si chiuderà il 4 agosto.

I convocati per il ritiro, in attesa dei nuovi arrivi

Il club rosanero ha diramato la lista dei convocati. Manca Ionut Nedelcearu che a causa degli impegni con la sua Nazionale romena si aggregherà al gruppo il 9 luglio. C’è Lucioni, il primo acquisto ufficiale del club di viale del Fante. Già dalle prossime ore dovrebbero arrivare novità sul fronte mercato. La conferma ufficiale di Aljosa Vasic, giovane trequartista proveniente dal Padova dovrebbe cosa già fatta, con Pietro Ceccaroni che dovrebbe seguire a ruota in un mercato già caldo.

Portieri : Massolo, Nespola, Pigliacelli

: Massolo, Nespola, Pigliacelli Difensori : Aurelio, Buttaro, Jensen Graves, Lucioni, Marconi, Mateju

: Aurelio, Buttaro, Jensen Graves, Lucioni, Marconi, Mateju Centrocampisti : Broh, Damiani, Gomes, Saric, Segre, Stulac

: Broh, Damiani, Gomes, Saric, Segre, Stulac Attaccanti: Brunori, Corona, Di Mariano, Soleri, Valente.

Buttaro prolunga fino al 2027

Intanto il Palermo comunica di aver prolungato il contratto di Alessio Buttaro. Il calciatore si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027.

“E’ davvero una grande emozione – dichiara il difensore rosanero – a Palermo ho trovato le condizioni ideali per crescere come uomo e come calciatore. Sono consapevole che soltanto con il duro lavoro ed il vero sacrificio potrò essere utile alla squadra per lottare gara dopo gara e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. Voglio ringraziare il Palermo Fc e tutta la famiglia del City Football Group per aver creduto in me ed i nostri fantastici tifosi per il loro interminabile sostegno”.

Prime amichevoli confermate, il 22 luglio col Bologna

In questo periodo sono state confermate intanto le prime partite amichevoli. Tre per l’esattezza. La prima con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone in provincia di Trento.

La seconda amichevole con la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C, il 19 luglio alle 17 sempre a Ronzone. Il clou però, almeno per questo trittico di test amichevoli, sarà per il 22 luglio quando alle 18 i rosa di Eugenio Corini sfideranno il Bologna, formazione di serie A, nel campo comunale di Rovereto (sempre in provincia di Trento) con calcio di avvio alle 18.

Il club fa sapere che “Ulteriori dettagli sulle partite e altri appuntamenti sportivi previsti durante il ritiro saranno comunicati prossimamente”. E potrebbe esserci una uscita all’estero vista la caratura internazionale del City Football Group. Nondimeno potrebbero anche esserci ulteriori amichevoli in vista della Coppa Italia ad inizio agosto.