Serie B, per lui un contratto biennale fino al 30 giugno 2025

Il calciomercato deve ancora iniziare ma il Palermo ha già piazzato il primo colpo ufficiale. Il club di viale del Fante, infatti, annuncia l’arrivo in rosanero di Fabio Lucioni, difensore del Lecce che la scorsa stagione ha giocato e vinto il campionato di serie B col Frosinone.

Per lui un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2025. Nei prossimi giorni si conosceranno altri dettagli come ad esempio il numero di maglia scelto dall’atleta. Confermati dunque i rumors che si erano moltiplicati praticamente subito dopo la fine della stagione regolare che volevano un interessamento dei siciliani per l’esperto difensore centrale.

Fabio Lucioni ha vinto due campionati di serie B consecutivi: oltre a quello con il Frosinione dove ha raccolto 31 presenze e 4 reti, a referto c’è anche quello con il Lecce della stagione precedente (2021-2022) quando ha vestito la maglia giallorossa dei pugliesi in 37 occasioni siglando anche un gol. Lucioni è specialista della categoria e col Benevento, nel campionato 2016-2017 centrò la promozione in massima serie.

Idea Nestorovski per l’attacco

Per l’attacco potrebbe farsi avanti l’idea del ritorno di Ilija Nestorovski. Dal 30 giugno, il 33enne macedone sarà svincolato. Diverse squadre di B sulle sue tracce del giocatore che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell’Udinese. Nestorovski è stato in rosanero dal 2016 al 2019 firmando 39 reti tra serie A, serie B e Coppa Italia in 99 presenze) e potrebbe essere un buon innesto per la squadra che vuole lottare per la promozione in massima serie, obiettivo dichiarato dalla dirigenza.

Il calciomercato dall’1 luglio

Con lui inizia un’estate di calcio mercato molto calda che scatterà il prossimo 1 luglio. Da quella data in poi si avranno effettive novità sugli arrivi e le partenze. Nessun giocatore è stato riscattato ma il discorso su Valerio Verre e Gennaro Tutino potrebbe non essere chiuso anche se col passare delle settimane sembrerebbe più complicato ripotare i due in rosanero. Il club è attivo su molteplici fronti.

Nel frattempo, nei radar del club siciliano ci sarebbe Carlos Borges, attaccante portoghese classe 2004 e protagonista dei due campionati vinti dalla formazione B dei Citizens. Per lui nell’ultima stagione 21 gol ed 11 assist in 24 presenze. Potrebbe essere un under interessante.

Ritiro in Trentino dal 9 luglio

Dal 9 luglio il Palermo andrà in ritiro in Trentino Alto Adige. Fino al 4 agosto i rosanero svolgeranno la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra le località di Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel.