Serie B, la preparazione dei rosanero dal 9 luglio al 4 agosto

Il Palermo comincia a programmare la prossima stagione. La squadra guidata da Eugenio Corini infatti svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino Alto Adige. Dal 9 luglio al 4 agosto i rosanero svolgeranno la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra le località di Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel. Lo comunica il club di viale del Fante che si appresta a disputare il secondo campionato di serie B consecutivo.

Il programma delle amichevoli verrà comunicato successivamente.

In campo fino al 25 maggio

Intanto, Brunori e compagni stanno ultimando gli allenamenti per questa stagione che per loro si è chiusa venerdì scorso con l’amaro pareggio per 2-2 con il Brescia ed il conseguente nono posto che li ha esclusi dai play off promozione per classifica avulsa che ha favorito il Venezia entrambe le volte vittorioso negli scontri diretti (1-0 al Barbera, 3-2 al Penzo).

La squadra, infatti, proseguirà gli allenamenti fino alla giornata di giovedì 25 maggio.

In rientro 9 giocatori dai prestiti, ma in pochi rimarranno

Chiusa la stagione anche per la stragrande maggioranza dei giocatori del Palermo che sonno andati in prestito in altri club. Sono nove e si tratta di: Silipo, Fella, Crivello, Doda, Devetak, Marong, Peretti, Mauthe e Accardi. Di questi però soltanto in sei faranno rientro in rosanero e sarà molto probabilmente un ritorno alla base momentaneo. Ecco la loro situazione con un campionato appena passato che per molti non è stato positivo.

Il contratto di Silipo scade il 30 giugno del 2024. L’attaccante ha giocato nella Juve Stabia in serie C che ha perso ai primi turni dei play off del girone con l’Audace Cerignola.

Fella, invece, ha un contratto col club rosa che scade a giugno del 2025. E’ andato in prestito al Monopoli, sempre in serie C, con cui ha raggiunto i play off.

Il difensore Crivello è passato in prestito al Padova: eliminato ai play off, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024.

Doda ha un contratto col club di viale del Fante fino a giungo 2024 ed a gennaio è andato in prestito all’Imolese che sul campo sarebbe stata coinvolta nel playout con la Vis Pesaro ma una sentenza della Figc la ha condannata a 3 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato e quindi alla retrocessione in serie D. Devetak, contratto in scadenza a giugno 2025, da gennaio ha giocato in prestito alla Viterbese che è poi retrocessa in serie D. Marong, invece, ha un accordo scade a giugno del 2024, è passato in prestito alla matricola Gebilson che ha perso lo spareggio col Messina ed è retrocesso in D.

Peretti è passato alla Recanatese, Mauthe alla Sambenedettese (serie D) e Accardi al Piacenza. Tuttavia questi tre ex rosanero non faranno rientro a Palermo: i loro contratti scadranno a giugno di quest’anno e potranno quindi accasarsi con altri club.

Silipo, Fella, Crivello, Doda, Devetak e Marong invece faranno rientro alla base. Chi di questi rimarrà? Difficile dirlo ma è auspicabile che molti trovino altre soluzioni di mercato.