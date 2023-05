Serie B, Brunori e Tutino illudono, i siciliani steccano 2-2 col Brescia

Dalla festa all’incubo in 45′ minuti. Dal sogno alla dura realtà. Da accettare ma che fa riflettere. Il Palermo è fuori dai play off. Col Brescia finisce 2-2 tra i fischi del Barbera. Rosanero avanti di due reti nel primo tempo si fanno raggiungere in avvio di ripresa dei lombardi. E nell’interminabile recupero la Reggina segna con Canotto sull’Ascoli scavalcando i siciliani all’ottavo posto.

La classifica finale dice Reggina settima con 50 punti, Venezia ottavo per classifica avulsa e Palermo nono con 49 punti. Il Brescia evita la retrocessione diretta e si gioca la salvezza ai play out con il Cosenza sconfitto in casa dal Cagliari.

Si conclude nel peggiore dei modi il match tra il Palermo ed il Brescia. Siciliani avanti con Brunori in avvio e con Tutino nel finale di prima frazione con i lombardi che sembrano essere al tappeto. Niente di più sbagliato: in avvio di ripresa i lombardi segnano 3 gol (il primo annullato per fuorigioco) nel giro di dieci minuti. Rodriguez ed Ayè pareggiano.

Il Palermo avanti 2-0 si sgretola davanti a 32mila spettatori e rischia anche il 2-3. Nel finale girandola di sostituzioni senza un pericolo reale. Sneza più un tiro in porta. Rosanero fuori (meritatamente) dai play off. Tra i fischi assordanti del Barbera che ha sognato, si è illuso ed è stato deluso. Tante, troppe le occasioni butate al vento con squadre pericolanti. E col Brescia è stata la summa di una stagione dai mille rimpianti e dai tanti rimorsi.

Le scelte di Corini, ritorna Brunori, Bettella titolare

Avanti col 3-5-2 anche per l’ultima di campionato. Eugenio Corini, tecnico del Palermo conferma nove undicesimi della squadra che ha perso a Cagliari 2-1 la settimana scorsa. Uniche eccezioni nel modulo proposto dal tecnico rosanero sono le presenza di Bettella che torna al centro della difesa per lo squalificato Marconi. Torna anche Matteo Brunori. Il capitano e bomber ha scontato il turno di squalifica.

Pigliacelli tra i pali guida la canonica difesa a tre con Mateju, Nedelcearu e Bettella. Buttaro e Sala sulle corsie di destra e sinistra mentre cerniera mediana composta da Segre, Gomes e Verre. In avanti Brunori e Tutino preferito a Soleri nella formazione iniziale.

Avvio sprint, Brunori gol e Palermo in vantaggio

Il Palermo sblocca subito la partita. Ci pensa Matteo Brunori dopo 3 minuti a portare in vantaggio i rosanero lavorando bene un pallone di Tutino. Il numero 9 rosanero controlla bene e riesce a trovare lo spazio giusto per la conclusione da dentro l’area. Tiro sotto l’incrocio dei pali ch enon lascia scampo ad Andreacci. Per il numero 9 rosanero è la 17ma rete in campionato, 20ma stagionale compresa la tripletta alla Reggiana nel preliminare di Coppa Italia a luglio.

Alta tensione nel settore ospiti del Barbera

Dopo la rete del Palermo c’è alta tensione nel settore ospiti del Renzo Barbera in curva sud superiore. Le due tifoserie si sono “scambiate” ripetutamente un fumogeno.

Rosanero propositivi

Il Palermo fa la partita mentre le Rondinelle non riescon a rendersi pericolose. Al 16′ Buttaro in pallonetto impegna il portiere del Brescia che è attento e si rifugia in angolo. Due minuti dopo, al 18′ Segre è bravo a conquistare palla ed a guadagnare un corner. I rosa hanno battuto finora alcui calci d’angolo senza però impegnare l’estremo difensore del Brescia.

Proteste Brescia, Rondinelle ci provano con Ayè

La squadra di Gastaldello prova la reazione. Al 22′ Bisoli in area non approfitta di uno scivolone di Bettella che sbilanciato colpisce il pallone con una mano. Proteste del Brescia ma per Maresca non c’è nulla e si ripende con una rimessa laterale.

Le Rondinelle poi vanno alla conclusione con Ayè che tira alto.

Ripartenza fulminea del Palermo, Tutino non sbaglia

Dopo una fase interlcoturoria della sfida il Palermo trova il 2-0 in contropiede con Gennaro Tutino al suo terzo gol in rosanero. In un tentativo del Brescia, Mateju libera l’area, la sfera giunge a Gomes che lancia in profondità sulla fascia Brunori. Il numero 9 si invola ed in prossimità dell’area di rigore mette in mezzo per Tutino che elude il suo marcatore ed impatta imparabilmente il pallone del raddoppio. E’ festa rosanero al Barbera per la terza rete stagionale del numero 7.

Rondinelle al tappeto, Tutino segna ma in fuorigioco

La prima frazione di gioco si chiude con una rete annullata a Tutino per fuorigioco. Ma il Brescia sembra già al tappeto.

Inizia la ripresa, un cambio per il Brescia

Gastaldello opera un cambio, esce Adryan per Listkowski nel tentativo di dare più spinta alla manovra dei suoi.

Segna Aye ma in offside

Il Brescia trova anche la rete al 47′ con Aye ma l’arbitro annulla per offside ed il Var conferma. Si rimane sul 2-0.

Rodriguez accorcia

Le Rondinelle però non demordono ed al 53′ trovano il guizzo giusto. Rodriguez servito da Bjorkengren si presenta davanti a Pigliacelli in sucita e lo supera con un tocco preciso.

Il Palermo si siede, pareggia Aye

Questa volta è il Palermo che accusa il colpo ed Aye di testa trova subito dopo al 55 il pareggio con un colpo di testa perfetto su assist di Huard che è stato in grado di servire il suo compagno dalla trequarti. Tutto da rifare, rosanero storditi con 3 reti subite (2 regolari ed una annullata) in poco più di 10 minuti.

Il Brescia spinge per il terzo gol

La squadra di Gastaldello continua ad attaccare. Sente e vede il Palermo in difficoltà e vuole il colpo del sorpasso continuando a spingere con i padroni di casa in difficoltà.

Corini cambi, Soleri e Valente

Poco prima della metà della ripresa Corini cambia due due uomini. Entrano Soleri e Valente per Tutino e Buttaro. Gastaldello risponde facendo entrare Bianchi al posto di Aye. Ma il Brescia è sempre in avanti alla ricerca dl 2-3. Corini fa uscire Segre per Saric al 72′.

Corini opera gli ultimi cambi, Vido e Broh

Terzo cambio per il Brescia, entra Looi al posto di Bjorkengren. Corini al 79′ opera gli ultimi cambi. Entrano Vido e Broh per Verre e Gomes.

All’86’ ancora cambi per gli ospiti. Huard esce per Adorni, e Labojko fa spazio a Scavone.

Sala spara alto

All’89’ Sala spara altissimo da buona posizione su bon cross di Valente.

Rosanero in avanti ma in modo confuso

Maresca concede 7 minuti di recuepero. Ed il Palermo si getta in attacco ma con tanta confusione.

Palermo-Brescia, il tabellino

Palermo-Brescia 2-2

Palermo: Pigliacelli; Nedelcearu, Bettella, Mateju; Sala, Gomes (dal 79′ Broh), Segre (dal 72′ Saric), Verre (dal 79′ Vido), Buttaro (dal 66′ Valente), Brunori (capitano), Tutino (dal 66′ Soleri). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Stulac, Damiani, Saric, Aurelio.

Brescia: Andreacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; (dall’86’ Adorni), Bisoli (capitano), Labojko (dall’86’ Scavone), Bjorkengren (dal 76′ Looi), Adryan (dal 46′ Listkowski), Ayé (dal 66′ Bianchi), Rodriguez. Allenatore Daniele Gastaldello. A disposizione: Lezzerini; Muca, Looi, Scavone, Ndoj, Niemeijer.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti di linea (Giallatini (Roma 2) e Preti (Mantova). Quarto uomo Monaldi (Macerata). Var: Ghersini (Genova). Avar: Tolfo (Pordenone).

Reti: al 3′ Brunori, al 40′ Tutino, al 53′ Rodriguez, 55′ Ayè.

Note. Record stagionale di spettatori al Barbera con 32.235 presenti (19.612 biglietti venduti. Abbonamenti: 12.623). Folta rappresentanza bresciana valutabile in 250 presenze. Ammmoniti: Tutino (Palermo), Sala (Palermo), Listkowski (Brescia).

Recuperi 4′ e 7′

Appuntamento su Blogsicilia con Rosaenero web & tv

Nuovo appuntamento su Blogsicilia.it e Stadionews24.it alle 14 di lunedì 22 maggio. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche.

Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand. Conducono Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale. Collegamenti con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Foto: Pasquale Ponente