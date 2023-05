Calcio di inizio alle 20.30, arbitra Maresca

Il momento decisivo è arrivato. Palermo-Brescia decide tutto. Ed è una finale sia per i rosanero che per le Rondinelle.

La partita si gioca venerdì 19 maggio alle 20.30 al Renzo Barbera che è pronto per il pienone. La sfida dell’ultima giornata del campionato di serie B regala il record stagionale di presenze al club di viale del Fante. L’ultimo dato ufficiale di ieri sera riportava oltre 29.500 presenze.

Sicuramente si sfonderà quota 30.000. Si rivive, così, almeno per una serata, la grande magia dei play off della scorsa stagione che regalarono ai rosanero e ad una città intera la grande gioia della promozione tra i cadetti.

La squadra allenata da Eugenio Corini si gioca l’accesso ai play off che sarà certo solo con la vittoria. In caso contrario potrebbe esserci il sorpasso delle inseguitrici che sono Reggina ed Ascoli che si affrontano al Granillo e del Pisa impegnato in casa con la Spal.

Gli ospiti, dal canto loro, con un successo (ed anche con un pari) eviteranno i play out perché il Perugia distante tre lunghezze – che gioca in casa col già condannato Benevento – non potrebbe più raggiungerli anche in caso di vittoria. Diversamente una sconfitta e la contemporanea vittoria degli umbri condannerebbe i lombardi all’inferno della terza serie.

Palermo-Brescia dove vederla in tv e steaming

La partita verrà trasmessa su Sky, Dazn ed Helibz Live. E relative app disponibili su smart tv, dispositivi con sistemi operativi iOS ed Andriod, piattaforme PlayStation ed Xbox. Si tratta di servizi in abbonamento.

Match fruibile su Sky Sport (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro. L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3.49 euro.

I precedenti, rosanero avanti

La partita tra Palermo e Brescia è una delle classiche della serie B. Venerdì si gioca la 74ma sfida complessiva tra A, B e Coppa Italia tra le due formazioni. Il bilancio totale vede i rosanero avanti con 24 vittorie, 16 sconfitte, 33 invece, i pareggi.

In Sicilia però il bilancio propende ancora più pesantemente per il Palermo. Le Rondinelle hanno vinto soltanto tre volte in trasferta. L’ultima volta nel settembre del 1986 in Coppa Italia (0-1 con rete di Zoratto) con un Palermo che era prossimo al fallimento e che da li a poco non si sarebbe iscritto al campionato di serie B. Altri tempi.

In campionato, invece, per trovare una vittoria del Brescia bisogna andare ancora più indietro nel tempo fino alla stagione 1969-1970 del campionato di serie A. Era la settima giornata di andata: finì 3-1. Al termine di quel torneo storico perché vinto dal Cagliari di Gigi Riva, entrambe le squadre retrocedettero in B.

Il Palermo in casa ha vinto 18 volte in 37 partite, 16 i pareggi. L’ultima sfida al Barbera risale alla stagione 2018-2019 (quinta di ritorno) e si concluse con un pareggio per 1-1 con reti nei minuti finali di Nestorovsky e Tremolada. Amaro l’epilogo di quel campionato: rosanero penalizzati in prossimità dei play off e poi cancellati dal calcio professionistico con ripartenza in serie D. Brescia allenato proprio da Eugenio Corini, promosso in massima serie.

Probabile 11 rosanero, non c’è Marconi, torna Brunori

Per la sfida decisiva col Brescia, il tecnico rosanero Eugenio Corini punta sul suo 3-5-2 “modulare”.

Due le novità certe in squadra rispetto a Cagliari: l’assenza di Ivan Marconi in difesa, squalificato a seguito della doppia ammonizione nel match con i sardi, torna in avanti il bomber Matteo Brunori.

In porta Pigliacelli guida la difesa a tre formata presumibilmente da Mateju, Nedelcearu e Bettella che dovrebbe sostituire Marconi.

Sulle fasce di centrocampo Sala (in alternativa Aurelio) sulla corsia mancina, a destra Buttaro (o Valente). La fascia mediana dovrebbe essere identica a quella vista nelle ultime apparizioni stagionali: Gomes, Segre e Verre (ma scalpitano Saric ed il redivivo Stulac che proprio a Brescia si fece male e saltò tutto il girone di ritorno). In avanti si rivede Brunori (a caccia del suo 17mo gol) e qui il ballottaggio tra Tutino e Soleri. Entrambi, ad onor del vero, non hanno fatto impazzire a Cagliari.

I convocati di Corini per la sfida al Brescia

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara col Brescia:

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.

Maresca arbitra al Barbera

Fabio Maresca è stato designato per dirigere la partita tra Palermo e Brescia di venerdì 19 maggio. Il fischietto della sezione di Napoli è coadiuvato da Giallatini e Preti. Quarto uomo Monaldi. Al Var Ghersini, Tolfo assistente Avar.

Foto: Pasquale Ponente