Serie B, il tecnico “Il City Group ci ha incitato”

Ci siamo quasi. È una vigilia carica quella del Palermo che venerdì 19 maggio alle 20.30 riceverà al Renzo Barbera il Brescia per l’ultima giornata del campionato di serie B. In palio 3 punti fondamentali. Anzi, in palio l’accesso ai play off per i rosanero e la sopravvivenza per le Rondinelle.

Una vittoria del Palermo assicurerà ai rosanero la partecipazione ai play off, da vedere se al settimo o all’ottavo posto e, presumibilmente, condannerebbe alla serie C la formazione allenata da Daniele Gastaldello. Un pari quasi certamente non servirebbe ai rosanero che uscirebbero dalle prime otto mentre manderebbe certamente gli ospiti ai play out visto che il Perugia che insegue ha 3 punti in meno.

Barbera verso il pienone, si va verso quota 30.000

Una vera e propria finale con il record di pubblico stagionale. L’ultimo dato diffuso dal club di viale del Fante parla di 29.512 presenze ritoccando il primato per questa annata sportiva già battuto stamattina. Cifra che si aggiornerà sicuramente con l’avvicinarsi del fischio di inizio.

Partita speciale per Corini

Una partita speciale per Eugenio Corini che è originario di Bagnolo Mella, paese non troppo distante dal capoluogo lombardo, e che nella sua carriera da calciatore ed allenatore ha vestito le maglie dei siciliani (vincendo una B nel 2003-2004) e dei lombardi. Con quest’ultimi ha pure vinto un campionato di serie B nel 2018-2019.

“Penso che una persona abbia un’anima, vive di sentimenti ed emozioni che restano a prescindere. Poi ci sono responsabilità, sono un professionista del calcio, ho un obiettivo ben chiaro che è far rendere al meglio la mia squadra”. Queste le parole del tecnico rosanero che ha raccontato le sue emozioni in vista del suo personalissimo derby.

“Ci siamo meritati lo stadio pieno”

Corini ha proseguito parlando proprio del fatto che ci sarà il primato stagionale di presenze sugli spalti dell’impianto di viale del Fante. “Abbiamo l’orgoglio alla penultima giornata di essere ottavi – ha proseguito Corini – che significa fare i play off. Siamo dentro, ma manca un pezzo, che dobbiamo aggiungere domani sera in un contesto in cui la città ha risposto come sapevo riempiendo lo stadio. Ce lo siamo meritato questo stadio pieno rimanendo in corsa in un campionato difficile. Quando fai le cose fatte bene hai 30 mila persone che ti spingono. Questa è veramente una finale che ci può portare di là in una griglia ai play off in cui affronteremo un’altra partita come quella di domani da dentro o fuori in cui serve solo la vittoria”.

Visita Mirri e messaggio del City Football Group

Ieri pomeriggio durante l’allenamento si è visto allo stadio il presidente Dario Mirri ed oggi sono arrivati anche messaggi dalla proprietà. Il City Football Group ha comunicato col club rosanero.

“Ci ha fatto piacere la visita al campo di Mirri – ha raccontato Corini – è venuto anche ieri sera a cena quando ci siamo ritrovati con la squadra e ci ha fatto sentire la sua vicinanza e affetto. Sappiamo quanto tiene alla squadra, ma non solo lui: stamane abbiamo ricevuto una mail da Brian Marwood che era contento dalla semifinale di ieri sera vinta contro il Real Madrid (4-0, ndr) con il City e ci ha stimolato dicendoci che avremo 30 mila persone che ci spingeranno per un grande obiettivo da cogliere testimoniandoci il suo affetto e quello della proprietà”.

E prosegue: “Bigon ieri sera era a Manchester e oggi era con noi per l’allenamento, questo ci fa capire quanto sia importante il Palermo per il City Football Group. E noi vogliamo ripagare la loro attenzione con un grande risultato”.

“Brescia avversario in salute”

A proposito del Brescia Corini ha detto: “ha messo insieme 11 punti nelle ultime 6 partite. Il Brescia è una squadra che ha ritrovato risultati ed efficacia. Sembrava in grande difficoltà ma si è ripresa”. Ed ha continuato “Troviamo un avversario in salute, hanno perso solo con il Parma. Hanno qualità, lo hanno dimostrato anche a inizio campionato. Questo certifica la difficoltà del campionato. Gastaldello è stato il mio capitano nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato. E’ stato determinante perché quando è stato chiamato in causa a giocare causa assenze è stato fondamentale e per questo lo ringrazierà sempre. Non c’è una partita che rigiocherei. Mi piace giocare quella di domani: ci siamo arrivati bene. Bisogna pensare solo alla gara di domani sera”.

Ed ancora: “Conosco tanti giocatori per acquisti che hanno fatto anche dal Lecce. Ho riconoscenza nei loro confronti, li ho allenati volentieri. Conosco le loro capacità e cercheremo di prenderci qualche vantaggio dove pensiamo di potercelo prendere”.

Saric recuperato

Il tecnico poi ha dato un’indicazione su Dario Saric che proprio alla vigilia del match di andata, lo scorso 26 dicembre, si infortunò. “Saric è rientrato la scorsa settimana, a Cagliari non ho potuto utilizzarlo per come si è messa la partita ma è pienamente recuperato per la partita di domani sera”.

I convocati del Palermo per la sfida al Brescia

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara col Brescia:

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.