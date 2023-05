La febbre rosanero cresce di minuto in minuto

La febbre rosanero sale di ora in ora. Palermo-Brescia che si gioca venerdì 19 maggio alle 20.30 al Renzo Barbera per l’ultima giornata di campionato ha già battuto il record stagionale di spettatori presenti. L’ultimo dato aggiornato parla di 28.006 ed è diffuso dal club di viale del Fante. Superato il primato stagionale di febbraio quando poco meno di 28mila seguirono la squadra nel big match con il Frosinone.

Ed è probabile che già entro oggi si possa superare quota 30.000. Un pubblico da play off per una partita che vale i play off.

Dove acquistare i biglietti ed i prezzi

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.25 di venerdì 19 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

I prezzi

Curve 15 euro; 12 euro ridotto (donne, over 65, nati entro il 31 dicembre 1957, ed under 18 nati dall’1 gennaio 2005).

Gradinata superiore, intero 20 euro; 16 euro ridotto

Gradinata inferiore, intero 25 euro; 20 euro ridotto

Tribuna laterale, intero 35 euro; 28 euro ridotto

Tribuna centrale, intero 50 euro; 40 euro ridotto

Tribuna centralissima, intero 70 euro; 55 euro ridotto.

Promo “Sempre al tuo fianco”

Sul sito del Palermo Fc altre informazioni sulle iniziative che offrono sconti come ad esempio la promo “Sempre al tuo fianco”: tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare un ulteriore titolo scontato del 50% per qualsiasi settore dello stadio.

Probabile 11 rosanero, non c’è Marconi, torna Brunori

Per la sfida decisiva col Brescia, il tecnico rosanero Eugenio Corini punta sul suo 3-5-2 “modulare”.

Due le novità certe in squadra rispetto a Cagliari: l’assenza di Ivan Marconi in difesa, squalificato a seguito della doppia ammonizione nel match con i sardi, torna in avanti il bomber Matteo Brunori.

In porta Pigliacelli guida la difesa a tre formata presumibilmente da Mateju, Nedelcearu e Bettella che dovrebbe sostituire Marconi.

Sulle fasce di centrocampo Sala (in alternativa Aurelio) sulla corsia mancina, a destra Buttaro (o Valente). La fascia mediana dovrebbe essere identica a quella vista nelle ultime apparizioni stagionali: Gomes, Segre e Verre (ma scalpitano Saric ed il redivivo Stulac che proprio a Brescia si fece male e saltò tutto il girone di ritorno). In avanti si rivede Brunori (a caccia del suo 17mo gol) e qui il ballottaggio tra Tutino e Soleri. Entrambi, ad onor del vero, non hanno fatto impazzire a Cagliari.

Maresca arbitra al Barbera

Fabio Maresca è stato designato per dirigere la partita tra Palermo e Brescia di venerdì 19 maggio. Il fischietto della sezione di Napoli è coadiuvato da Giallatini e Preti. Quarto uomo Monaldi. Al Var Ghersini, Tolfo assistente Avar