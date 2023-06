Serie B, con i felsinei si chiude trittico di amichevoli

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori del Palermo. La squadra, infatti, si ritroverà nel centro sportivo di Veronello, a pochi chilometri da Verona e dal Lago di Garda, a partire dal prossimo 5 luglio.

Tre giorni a Veronello, poi in Trentino Alto Adige

Il gruppo di atleti effettuerà tre giorni di test a porte chiuse prima dell’inizio vero e proprio del ritiro pre-campionato a Ronzone e Pinzolo, in Trentino Alto Adige. A partire dal 9 luglio i rosanero si alleneranno nelle due località trentine fino al 4 di agosto così come annunciato qualche settimana fa.

Prime amichevoli confermate, il 22 luglio col Bologna

In questo periodo sono state confermate intanto le prime partite amichevoli. Tre per l’esattezza. La prima con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone in provincia di Trento.

La seconda amichevole con la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C, il 19 luglio alle 17 sempre a Ronzone. Il clou però, almeno per questo trittico di test amichevoli, sarà per il 22 luglio quando alle 18 i rosa di Eugenio Corini sfideranno il Bologna, formazione di serie A, nel campo comunale di Rovereto (sempre in provincia di Trento) con calcio di avvio alle 18.

Il club fa sapere che “Ulteriori dettagli sulle partite e altri appuntamenti sportivi previsti durante il ritiro saranno comunicati prossimamente”.

Regina esclusa dalla serie B

Intanto, la Reggina è esclusa dalla serie B 2023-2024. La domanda di iscrizione non è stata approvata dalla Covisoc. La decisione è definitiva e verrà ufficializzata a breve con una nota stampa.

Serie cadetta asimmetrica, si parte il 19 agosto

Partenza il 19 agosto, conclusione il 10 maggio 2024. E per la prima volta sarà asimmetrico, così come quello di serie A. Approvato dalla Lega Serie B il calendario per la prossima stagione della cadetteria che sarà presentato e delineato il prossimo 11 luglio a Como presso villa Olmo.

Tra poco meno di due settimane, dunque, si conosceranno gli accoppiamenti delle 38 giornate della stagione regolare.

Nel frattempo l’assemblea di Lega ha stabilito le date e, appunto, l’asimmetria del calendario. Questo significa che le gare di ritorno non speculari a quelle di andata. Ad esempio se alla prima giornata il Palermo dovesse affrontare il Cosenza, alla prima di ritorno non ci sarà Cosenza-Palermo ma un’altra sfida. Accade già in serie A dalla stagione 2021-2022.

Confermato il boxing day del 26 dicembre

Stabilito inoltre che non si giocherà durante le soste per le Nazionali ed è stato confermato il boxing day, ovvero le partite di Santo Stefano, 26 dicembre. Questo per “il grande successo di questa stagione che ha registrato il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori”.

La sosta invernale

La sosta invernale, invece, è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno fissata al 13 gennaio.

Turni infrasettimanali

Sono stati fissati anche i turni infrasettimanali. Saranno cinque: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio.