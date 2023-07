Serie B, per lui un quinquennale

Aljosa Vasic è ufficialmente un calciatore del Palermo. Lo rende noto il club di viale del Fante. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi fino al 30 giugno 2028.

Il 21enne trequartista arriva dal Padova dove nella scorsa stagione ha firmato 8 reti ed ha raggiunto i compagni di squadra a Veronello dove fino all’8 luglio rimarrà per test fisici ed attitudinali. Il 9 luglio, invece, inizierà il ritiro in Trentino Alto Adige che si concluderà il 4 agosto.

Secondo colpo dopo Lucioni

Vasic è il secondo volto nuovo per il Palermo 2023-2024 dopo quello di Fabio Lucioni, difensore centrale con il quale è stato trovato un accordo con il Lecce – che ne deteneva il cartellino – biennale. L’esperto difensore ha disputato l’ultima stagione a Frosinone ed è stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente dei laziali verso la vittoria del campionato e la promozione in massima serie.

In arrivo Ceccaroni e Insigne

Ma il calciomercato del Palermo è ancora agli inizi. Trattative ben avviate e quasi in dirittura d’arrivo per due pezzi grossi. Il primo è il difensore esterno Pietro Ceccaroni che si sarebbe svincolato dal Venezia e starebbe arrivando alla corte di Eugenio Corini a parametro zero. Il secondo è Roberto Insigne, esterno d’attacco tra i protagonisti della promozione in A del Frosinone. Al Palermo ritroverebbe il suo compagno di squadra Lucioni.

Pigliacelli prolunga fino al 2025

Mirko Pigliacelli ha firmato un nuovo accordo contrattuale fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione sportiva successiva.

“Questa firma rappresenta per me un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa – dichiara il portiere rosanero – e in cui vorrei vivere a lungo insieme alla mia famiglia. A Palermo ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi al meglio in campo e voglio continuare a dare il mio contributo per guadagnarmi un ruolo da protagonista. Desidero ringraziare il Palermo FC ed il City Football Group, la grande ambizione di questo Club rispecchia la mia determinazione, con l’obiettivo di togliermi presto grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni ed ai nostri tifosi”.

Corini “Iniziamo con fiducia”

Il tecnico Eugenio Corini parla dell’avvio delle attività in vista della prossima stagione. Sarà una serie B dove il Palermo dovrà recitare il ruolo da protagonista. Ecco le parole del tecnico rosanero: “Iniziamo con fiducia, con energia e grande motivazione. Faremo un lavoro con dei test attitudinali per capire le condizioni dei nostri giocatori che hanno già un programma personalizzato. questo ci permetterà di iniziare al meglio il lavoro per Ronzone”.

L’allenatore prosegue: “E’ un mese importante di preparazione che si svolgerà tra Ronzone e Pinzolo. Lavoreremo in strutture adeguate che ci permetteranno di lavorare al meglio. Le abbiamo visionate con tutto lo staff tecnico dell’area performance. Abbiamo tutto quello che serve per lavorare al meglio. Il clima ci aiuterà per recuperare i giocatori e lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ci prepareremo al meglio per una stagione molto impegnativa e importante”.

Ed ancora: “L’anno scorso è stato molto importante, abbiamo radicato un’idea, un’identità. Abbiamo affrontato e superato le difficoltà. Abbiamo sognato il raggiungimento di un obiettivo che non era preventivati ma ci siamo stati molto vicino. Quel mancato obiettivo sarà l’energia fondamentale per permetterci quest’anno più motivazione e forza”.

“Forte motivazione”

Corini sottolinea: “L’imperativo è una forte motivazione, l’obiettivo fondamentale è vestire i colori di una maglia pesante ma che può dare forza, energia e ci stiamo preparando al meglio già da oggi per far sì che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi. Il direttore Gardini ha parlato nel bilancio di fne anno della stagione scorsa e di quelli che saranno gli obiettivi che andremo ad affrontare, e dunque sappiamo bene dove vogliamo arrivare attraverso il lavoro e daremo il meglio. Col direttore Leandro Rinaudo ci confrontiamo spesso. L’idea è prendere giocatori forti e motivati e che reggano la pressione e l’ambizione. E’ passato un anno dall’arrivo del City Group che ha già certificato quello che vuole creare per Palermo e ci responsabilizza per fare al meglio il nostro lavoro. Oggi parte la campagna abbonamenti e sappiamo quanto sia importante il sostegno del nostro pubblico. Diventa il 12mo uomo in campo. Sono sicuro che si abboneranno in tanti per sostenerci in un percorso che speriamo sia il migliore possibile”.

