Serie B, si gioca domenica alle 14

La partita di campionato di serie B tra Ascoli e Palermo prevista oggi alle 14 è stata rinviata di 24 ore. La sfida al Del Duca tra marchigiani e siciliani si giocherà, dunque, domani (domenica 29 gennaio) alle 14 perché la squadra rosanero ha avuto problemi col volo per Roma.

Finestrino rotto, la squadra rimane in Sicilia

La causa di tutto è stata il guasto ad un cristallo al finestrino della cabina di pilotaggio. Stop al volo. La squadra è così rimasta in attesa di un altro velivolo con tutte le difficoltà del caso. Il nuovo charter con destinazione Pescara, avrebbe portato i rosanero ad Ascoli Piceno in nottata. Dopo diversi problemi è stato trovato un volo con decollo alle 3 e arrivo previsto poco prima dell’alba.

Partita rinviata ufficialmente

A questo punto la Lega serie B ha comunicato con una nota ufficiale diramata poco fa lo spostamento di Ascoli-Palermo, valida per la 22ma giornata (terza di ritorno) da sabato 28 a domenica 29 gennaio. Le due società, infatti, hanno trovato l’accordo per il rinvio della partita.

La nota del Palermo

Ed è arrivata anche la nota del club di viale del Fante. “Il Palermo Fc, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero porgono i più sentiti ringraziamenti a tutti quanti si sono adoperati per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato.

In particolare si ringrazia per la straordinaria collaborazione e prontezza la Questura di Ascoli e tutte le forze dell’ordine interessate, la Lega BKT con il suo presidente Mauro Balata e il suo staff, e segnatamente il club bianconero con il suo patron Massimo Pulcinelli, il presidente Carlo Neri e il suo staff, oltre agli arbitri e ai broadcaster televisivi: un evidente esempio di come lo spirito di squadra nel calcio viva anche fuori dal campo di gioco”.