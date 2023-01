Serie B, il tecnico sul calciomercato, “Oltre Verre cerchiamo due pedine”

Il Palermo cerca l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Ad Ascoli non sarà facile. Ambiente, qualità dell’avversario e le difficoltà legate alla situazione infortuni possono incidere. Non è stato così col Bari la settimana scorsa: anche in quell’occasione Eugenio Corini fu costretto a convocare 19 giocatori. E la situazione si ripete nonostante l’arrivo in città di Valerio Verre che però non può essere ancora convocato perché manca – di fatto – l’ufficialità del nero su bianco.

Il tecnico presenta la partita che si giocherà domani, sabato 28 gennaio, per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B. Un match che mette in palio tre punti pesanti nella lotta per i play off.

Corini non parla di Verre proprio perché formalmente la procedura non è ancora conclusa. Ma è indubbio che la sua duttilità a centrocampo, le sue caratteristiche tecnico tattiche e la sua esperienza faranno certamente comodo ad un reparto che attualmente è “orfano” di Leo Stulac il cui stop non è ancora determinato in termini tempistici e che dovrà fare a meno di Claudio Gomes ancora fermo ai box ma in via di recupero dopo l’intervento della settimana scorsa alla mano sinistra.

Corini “Ascoli ha valori, scoglio insidioso”

L’allenatore parla dell’avversario. Lo stesso che all’andata espugnò il Barbera per 2-3 con tripletta di Gondo che diede il primo dispiacere stagionale ai rosanero facendo, peraltro, cadere, l’imbattibilità interna che durava da quasi un anno e mezzo.

“L’Ascoli è buona squadra – dice – e con gli arrivi con Forte e Proia si è rinforzata. È stata sempre nella parte sinistra della classifica. Una formazione che ha valori ed un ambiente caldo che sicuramente spingerà. Noi guardiamo partita dopo partita ma Ascoli sarà uno scoglio difficile”.

Inoltre: “Ogni partita sul non possesso si cerca di lavorare per individuare i punti forti e quelli dove possiamo prendere vantaggi. Loro giocano attualmente con 3-5-2 che a Terni è diventato una sorta di 4-4-2. È una squadra forte per valori individuali”.

Ma se con l’Ascoli all’andata cominciò il periodo negativo, proprio con i marchigiani potrebbe continuare il momento positivo della squadra, reduce da sette risultati utili consecutivi che hanno portato la formazione siciliana a ridosso dei play off. Ed a scavalcare di due lunghezze proprio i bianconeri in classifica. Corini risponde anche a chi gli chiede se la squadra non sia distratta dal calciomercato. “Siamo concentrati e vogliamo sicuramente continuare a fare bene. Ripeto: non sarà facile, c’è l’avversario ma siamo cresciuti tanto rispetto al match di andata. La squadra ha dimostrato di aver assimilato mentalità, consapevolezza. Partite come quella di Perugia prima non si sarebbero recuperate”.

Sul mercato del Palermo

Corini ha glissato su Verre per una questione di forma, ma ormai il centrocampista fa parte dell’organico. L’allenatore ha parlato delle prossime mosse del Palermo in chiave mercato. La sessione invernale sta volgendo al termine: il 31 gennaio scadranno i termini ma l’allenatore rosanero sottolinea: “A parte Verre stiamo cercando due pedine. La società sta lavorando e vedremo. Serve un giocatore sulla sinistra e c’è l’idea di prendere un altro difensore. Come tutti sapete Verre è in procinto, aspettiamo l’ultimo aspetto burocratico”.

I nuovi arrivati, Tutino potrebbe partire titolare

Si è parlato durante la conferenza della condizione dei nuovi arrivati in casa Palermo. Focus dunque su Renzo Orihuela “che sta crescendo” e su Gennaro Tutino. Quest’ultimo, già entrato col Bari verso il finale di partita e nell’azione che ha portato al gol vittoria di Marconi, potrebbe anche partire titolare affiancando in avanti Matteo Brunori.

“Tutino – dice – ha fatto una buona settimana, a livello atletico. Lo vedo dal sorriso che sta bene. Ha dato un grande contributo. Ci può dare tanto e sono contento di come ha lavorato. Tutino verso la titolarità, sta lavorando bene. Saric sta crescendo come condizione atletica tecnico tattica, di costruire. Abbiamo iniziato un percorso importante. Sarà motivato contro la sua ex squadra”.

Damiani in regia e sulle condizioni di Stulac

Con Stulac fermo, Gomes ai box (la settimana prossima farà una nuova visita di controllo e poi proseguirà allenamenti specifici, ndr) e Verre ancora non convocabile, la cabina di regia dovrebbe andare nuovamente a Samuele Damiani. Corini parla del suo possibile utilizzo nella posizione di playmaker.

E dice: “Damiani è un ottimo giocatore e può fare quel ruolo (regista), Broh è un universale. Per me l’idea è quella di Damiani a centrocampo. Ha qualità per farlo e la mia idea è quella li. Il centrocampista in più lo abbiamo individuato in Verre che ha caratteristiche diverse rispetto a Stulac nella cui posizione possono giocare Broh e Damiani. La speranza è quella che lui possa recuperare, abbiamo individuato una terapia per accorciare i tempi per farlo tornare in campo. Speriamo che il ragazzo risponda a questo trattamento”.

Su Gomes ha aggiunto: “Dovremo aspettare un paio di settimane. È solo un concetto legato al contrasto ed al cadere. Farà una nuova visita lunedì e ne sapremo di più.

Ko di Bettella

Due parole anche sull’infortunio di Davide Bettella. Al centrale difensivo ex Monza è stata diagnosticata una distrazione del muscolo soleo della gamba sinistra. Per lui uno stop di due-tre settimane.

Questo il commento di Corini “è stato per noi fondamentale perché nelle partite che abbiamo vinto entrando da subentrato. Speriamo di recuperarlo nelle prossime due partite. Buttaro è migliorato dal punto di vista fisico ed il problema al piede è superato. C’è Orihuela che sta crescendo. C’è Lancini”.

I convocati del Palermo per Ascoli, non c’è Verre

Sono diciannove i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro l’Ascoli. Non c’è Verre che deve ancora essere ufficializzato formalmente.

Portieri: 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli

Difensori: 3 Sala; 4 Orihuela; 15 Marconi; 18 Nedelcearu; 25 Buttaro; 37 Mateju; 79 Lancini

Centrocampisti: 8 Segre; 14 Broh; 21 Damiani; 28 Saric.

Attaccanti: 7 Tutino; 9 Brunori; 10 Di Mariano; 27 Soleri; 30 Valente.