Serie B, si allunga la lista degli infortunati

Se non è emergenza poco ci manca. Il Palermo in vista della trasferta di Ascoli perde anche Davide Bettella. Il difensore centrale ex Monza, da qualche tempo non era al meglio e negli ultimi giorni ha lavorato a parte.

Oggi gli esami strumentali eseguiti dai professori Cimino e Iovine, consulenti della società rosanero, hanno evidenziato una distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. Ad ogni modo l’infortunio potrebbe tenerlo fuori circa due-tre settimane. O comunque non più di un mese. Potrebbe rientrare tra i convocabili per la sfida col Genoa o col Frosinone.

Per l’attaccante Luca Vido, invece, palestra e terapie.

Gli indisponibili

Eugenio Corini si troverà ancora una volta una rosa ristretta. Già col Bari è stato costretto a convocare appena 19 giocatori tra cui 3 portieri e soltanto 16 calciatori di movimento.

Bettella si va ad aggiungere alla lista degli infortunati formata da Claudio Gomes (operato la settimana scorsa alla mano sinistra che però ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni), Leo Stulac la cui entità dell’infortunio non è ancora chiara, Luca Vido e, naturalmente Salvatore Elia.

Allenamento del Palermo verso Ascoli

Intanto, i rosanero agli ordini Eugenio Corini hanno svolto un lavoro di attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Arbitra Feliciani

Sarà Ermanno Feliciani ad arbitrare la partita tra Ascoli e Palermo che si giocherà al Del Duca con fischio di inizio alle 14. Il direttore di gara della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Colarossi – Cavallina. Quarto uomo Fiero. Al Var Di Martino, assistente Cecconi.

I precedenti al Del Duca tra Ascoli e Palermo

Sono sedici i precedenti tra Ascoli e Palermo al Del Duca. Il più recente vide i rosanero superare i bianconeri per 2-1 nel campionato cadetto 2018-2019. Segnarono Moreo per i siciliani, poi pareggio momentaneo di Addae e nel finale Haas regalò i tre punti al Palermo. Si giocò il 4 maggio era la penultima giornata di quella stagione. I rosa vennero poi dapprima penalizzati di 20 punti. Poche settimane dopo il club siciliano scomparve dal calcio professionistico.

Il primo scontro tra le due compagini al Del Duca risale alla stagione 1973-1974, sempre in serie B, e vide i marchigiani imporsi 2-0. Il bilancio nei 16 scontri diretti disputati nel capoluogo marchigiano vede avanti i bianconeri con 7 successi (con i primi sei consecutivi), cinque pareggi tra cui spicca un pirotecnico 3-3 in serie C1 2000-2001 (il Palermo vinse quel campionato tornando in serie B, l’Ascoli chiuse al quinto posto), e quattro vittorie siciliane, la prima nel 1999-2000 in serie C1.