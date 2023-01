Serie B, i rosanero si preparano per la sfida col Bari

Prosegue la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì sera del Barbera con il Bari che aprirà il programma della ventunesima giornata del campionato di serie B.

La squadra si è allenta al Tenente Onorato di Boccadifalco dove i rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e torelli, un’esercitazione tattica e situazioni di palla inattiva.

Marco Sala torna in gruppo, per Vido una lesione

Come comunica il club di viale del Fante, Marco Sala ha lavorato regolarmente in gruppo. Luca Vido, invece, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al grande gluteo destro. Il numero 19 rosanero ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.

Gomes operato alla mano, lunedì visita di controllo

Intanto, Claudio Gomes è stato sottoposto all’ospedale Villa Sofia di Palermo ad un trattamento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo e quarto metacarpo della mano sinistra. L’intervento, che è stato svolto dal dottor Massimiliano Mosca e dalla dottoressa Lorena Bellia alla presenza del responsabile sanitario rosanero dottor Roberto Matracia, è perfettamente riuscito. Il centrocampista francese lunedì prossimo sosterrà una visita di controllo clinico.

Calciomercato Palermo, non solo Tutino

L’arrivo ieri sera in città dell’attaccante Gennaro Tutino dal Parma non è l’unica operazione di mercato. L’ufficialità da parte della società rosanero arriverà a breve ma il club sta lavorando per rimpinguare anche il centrocampo che con l’infortunio di Leo Stulac e lo stop momentaneo di Claudio Gomes per l’operazione alla mano sinistra rimediata nella partita di sabato scorso a Perugia, ha sempre meno uomini al suo attivo.

Sul settore di centrocampo, però, dovrebbe arrivare, anzi, ritornare, Valerio Verre. Dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo. Si parla di lui in maglia rosanero da diversi giorni. Il giocatore, che nella stagione 2013-2014 disputò e vinse con i siciliani il campionato di serie B, ha giocato titolare nell’ultima sfida di campionato della Sampdoria ad Empoli.

Ci sarebbe anche Andrea Barberis, del Monza, nei radar rosanero. Può essere utilizzato da interno o mezzala. Nelle prossime ore se ne saprà di più.