Serie B, il centrocampista si è fatto male col Perugia

Claudio Gomes dovrà essere operato alla mano sinistra per ridurre una frattura alla mano sinistra. Il centrocampista francese del Palermo si è fatto male durante la partita col Perugia di sabato scorso. È stato sostituito all’83’ lasciando il posto a Damiani.

Sarà operato dal dottor Massimo Mosca, consulente della società rosanero e primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano.

Il club di viale del Fante ha reso noto la diagnosi con una nota dove si evince che il centrocampista transalpino ha riportato “la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra”.

L’infortunio, tuttavia, seppur fastidioso, non dovrebbe essere determinante per la presenza in campo di Gomes. Per di più, il Palermo in quel ruolo ha già perso Leo Stulac per un tempo che deve essere ancora determinato dalla valutazione finale dell’infortunio. Manca, infatti, ancora una diagnosi.

Una eventuale assenza del mediano francese potrebbe creare problemi al tecnico Eugenio Corini.

Il Palermo si prepara per il Bari

È proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì sera contro il Bari che sarà valida per la seconda giornata di ritorno del campionato cadetto.

I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e mobilità, possesso palla ed una partita a tema.

Iniziata la vendita dei biglietti per la sfida del Barbera

È iniziata oggi la vendita dei biglietti per la partita tra Palermo e Bari che si disputerà al Renzo Barbera venerdì 20 gennaio alle 20.30 valida per la ventunesima (seconda di ritorno) giornata di serie B.

Sarà possibile acquistare i tagliandi a fino alle 20.25 di venerdì 20 gennaio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

Curve 15 euro (12 ridotto per donne, Over 65, Under 18); Gradinata (anello superiore), 20 euro (16 ridotto); Gradinata (anello inferiore), 25 euro (20 ridotto); Tribuna laterale 35 euro (28 ridotto); Tribuna centrale 50 euro (40 ridotto); Tribuna centralissima 70 euro (55 ridotto).