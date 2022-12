Serie B, mal di denti per il numero 5 rosanero

Tegola Claudio Gomes per il Palermo. Il centrocampista non partirà insieme alla squadra per la trasferta di Brescia a causa del persistere dell’odontalgia accusata nei giorni scorsi. In parole povere, il numero 5 rosanero è ai box per un mal di denti e non giocherà la partita di lunedì, 26 dicembre, con le Rondinelle che si disputerà allo stadio Rigamonti del centro lombardo per la diciannovesima, ed ultima, giornata di andata del campionato di serie B.

Claudio Gomes in rosanero

Quella del giocatore ex Manchester City, sarà un’assenza pesante nello scacchiere tattico di Eugenio Corini che torna a Brescia dove nella stagione 2018-2019 conquistò la promozione in serie A vincendo il campionato cadetto. Ha debuttato lo scorso 9 settembre in campionato col Genoa e poi ha conquistato la fiducia offrendo prestazioni quasi sempre interessanti sul piano del dinamismo, del senso tattico e della personalità. Tutte doti sostanzialmente in crescita oltre a quelle tecniche.

Il Palermo così avrà a disposizione per Brescia cinque centrocampisti di ruolo. Al posto di Claudio Gomes uno tra Saric e Damiani. Quest’ultimo ad esempio, gli è subentrato nella recente sfida col Cagliari. Ma potrebbe esserci spazio anche per Broh. Corini certamente è chiamato a ridisegnare il centrocampo per la “sua sfida speciale“.

I disponibili per Brescia sono ora 23, Claudio Gomes ko

Sono 24 i calciatori rosanero che oggi, sabato 24 dicembre, si trasferiranno in Lombardia in vista del match di lunedì prossimo contro il Brescia. La sfida si giocherà alle 12.30 di lunedì 26 dicembre. Tra gli abili ed arruolati c’è Marco Sala. Non ci saranno Ionut Nedelcearu, squalificato per un turno, e – come visto – Claudio Gomes, inizialmente convocato ma out per il mal di denti.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella,54 Peretti, 79 Lancini

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Brescia-Palermo, arbitra Marinelli

La sfida di lunedì prossimo, 26 dicembre alle 12.30, allo stadio Romeo Rigamonti tra Brescia e Palermo è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardialinee Bidoni ed Imperiale. Quarto uomo Serra. Al Var Di Martino e come assistente (Avar) Ghersini.

Tornano le targhette nominali al Barbera, c’è tempo fino al 15 gennaio

Tornano le targhette nominali al Barbera, Anche quest’anno il Palermo è pronto a personalizzare il posto di ogni abbonato con una targhetta dedicata per tutti quelli che lo vorranno.

Fare richiesta è semplice e gratuito. Basta compilare il modulo sul sito del Palermo Fc ed accettare il trattamento dei dati personali secondo quanto riportato nell’apposita informativa privacy.

C’è tempo fino al 15 gennaio 2023.