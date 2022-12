Serie B, Pavoletti riapre in pieno recupero, Pigliacelli salva il risultato

Il Palermo torna a vincere al Barbera dopo quasi un mese e mezzo e sa suo il derby delle Isole. I rosanero battono infatti 2-1 il Cagliari al termine di una partita equilibrata che ha visto i rosanero conquistare tre punti importanti in classifica perché permettono di superare proprio i sardi. I siciliani balzano, così, in undicesima posizione con 23 punti, uno in più dei sardi, a quattro lunghezze di vantaggio dalla zona play out occupata dal Como, vittorioso 3-0 a Terni, e da Venezia che deve giocare domani sera la sua sfida a Perugia.

Un successo firmato poco dopo la mezz’ora della prima frazione dal bomber Matteo Brunori, ancora a segno e questa volta su rigore, e da Jacopo Segre di testa sugli sviluppi di angolo ad inizio ripresa. Il Cagliari di Liverani accorcia durante il recupero con Pavoletti, poi Pigliacelli salva due volte nella stessa azione e si rende protagonista della conquista di questi tre punti fondamentali.

Brunori e compagni, dunque, tornano a sorridere davanti al pubblico amico dopo un mese e mezzo: l’ultima volta a cadere fu il Parma il 5 novembre scorso con gol di Marconi. Il quarto risultato utile consecutivo (dopo il successo a Benevento di inizio dicembre ed i pareggi con Como e Spal) permette alla squadra di Corini di trovare stabilità in classifica.

Corini si affida al 3-5-2

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini si affida al 3-5-2 l’allenatore del Palermo. Un solo cambio di formazione rispetto all’ultima gara contro la Spal: in campo Mateju dall’inizio al posto di Marconi. Confermato, dunque, Bettella al centro della difesa. A centrocampo ancora spazio per la coppia Gomes-Stulac, in attacco ancora Di Mariano e Brunori come a Ferrara.

In avvio, Cagliari pericoloso

Avvio favorevole al Cagliari. Al 9′ Pavoletti è imbeccato da Makoumbou che crossa per l’attaccante rossoblu che però da buona posizione impatta male e spedisce fuori.

Ritmi bassi per il primo quarto d’ora, poi Nandez al 18′ ci prova dal limite ma la palla è alta. Al 25′ Pavoletti riceve da Kourfalidis e prova col destro ma la conclusione è imprecisa.

Il Palermo contiene senza troppi problemi anche se in attacco la presenza dei rosanero è nulla fino alla mezz’ora. Al 31′ Prima timida azione dei rosa con Di Mariano che viene messo a terra da Altare che viene ammonito.

Poi il Cagliari si presenta ancora dalle vicinanze di Pigliacelli che blocca un tiro di Lapadula.

Contatto Nandez-Stulac in area, Brunori trasforma il rigore

Al 35′ la partita si sblocca. Nandez aggancia Stulac in area e per Maresca è calcio di rigore. Brunori non ha paura della cabala e dopo due rigori consecutivi sbagliati con Cosenza e Venezia, non perdona trasformando il penalty dell’1-0 per i rosanero. Siamo al 37′.

Il bomber rosanero sale a quota 9 ed aggancia Walid Cheddira in vetta alla classifica marcatori. La punta del Bari, ricordiamo, è rimasto fermo perché impegnata con la Nazionale marocchina ai Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante rosanero e torna a segnare in casa dopo oltre tre mesi, l’ultima volta aveva fatto gol su azione al Genoa nel match vinto 1-0 dai siciliani sul Grifone lo scorso 9 settembre. Gol importante anche in vista della convocazione in Nazionale in vista di uno stage che si terrà a Coverciano dal 20 al 22 dicembre.

Al primo dei quattro minuti di recupero concessi da Maresca Gomes passa a Sala che in area tira di prima intenzione ma la sfera è alta sulla traversa.

Poco prima del fischio finale della prima frazione, invece, il direttore di gara ammonisce Nedelcearu per perdita di tempo. Il centrale difensivo era in diffida e salterà quindi la trasferta di Brescia.

Palermo in scioltezza, Segre raddoppia ad inizio ripresa

Le squadre rientrano dagli spogliatoi con gli stessi undici iniziali. Fasi di studio poi al 53′ calcio d’angolo di Valente e raddoppio di testa di Segre che insacca nell’angolo più lontano dove Radunovic non può arrivare. Per il centrocampista ex Torino è la seconda rete in campionato dopo quella firmata sempre in casa, e sempre di testa, con l’Ascoli.

Il Palermo mantiene a distanza il Cagliari e prova a ripartire. Al 60′ Valente, servito lateralmente da Brunori che aveva imbastito una ripartenza, impegna Radunovic con un diagonale scolastico.

Liverani ne cambia tre, Corini risponde con due sostituzioni

Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, decide di dare una scossa alla sua squadra ed opera tre cambi poco dopo l’ora di gioco: entrano Luvumbo, Viola (ex rosanero) e Dossena rispettivamente ai posti di Falco, Capradossi e Zappa.

I sardi cominciano ad avere più possesso palla senza però impensierire più di tanto Pigliacelli e compagni. Al 68′ Corini opera un doppio cambio: escono Stulac per Saric e Segre per Broh cambiando due pedine a centrocampo.

Assolo di Saric fermato al limite dell’area

Il Palermo è in fiducia e Saric palla al piede da posizione centrale accelera. Il centrocampista viene steso da Dossena al limite dell’area. Punizione che Valente calcia sulla barriera e sugli sviluppi Gomes in controtempo non può che appoggiare di testa debolmente su Radunovic.

Ancora sostituzioni per il Cagliari

Nel finale, il Cagliari sostituisce gli ultimi due giocatori. Al 75′ escono Kourfalidis per Pereiro ed Altare per Carboni. Corini risponde due minuti dopo: Damiani prende il posto di Gomes. All’81’ Vido entra per Brunori e Devetak per Sala che era uscito poco prima dal campo per crampi.

Il Palermo spreca il 3-0 con Di Mariano

Contropiede del Palermo con Broh che allarga per Valente il quale appoggia all’accorrente Di Mariano al centro dell’area ma la conclusione ravvicinata del numero 10 rosanero è murata da Radunovic in uscita disperata.

L’arbitro concede 9 minuti di recupero

Maresca recupera ben 9 minuti ed in questo lasso di tempo è il Cagliari ad avere il pallino del gioco con un possesso palla che però si rileva perlopiù sterile e senza grossi affanni per la difesa del Palermo fino al 95′.

Pavoletti accorcia e mette paura al Palermo

L’indomito Pavoletti, infatti, riapre la partita segnando in spaccata. Torre di Pereiro nel cuore dell’area sul secondo palo per l’accorrente bomber del Cagliari che irrompe in spaccata e non dà scampo a Pigliacelli. La partita si riapre con i sardi che mettono improvvisamente paura ai rosanero.

Pigliacelli salva due volte e salva i rosanero

Doppio intervento di Pigliacelli al 98′: Makumbou crossa, il portiere del Palermo respinge in modo difettoso sui piedi di Carboni che di prima intenzione prova dal limite dell’area ma è ancora Pigliacelli a salvare il risultato. Il Palermo prova in contropiede con Di Mariano e Vido senza fortuna. Rosanero vincono però 2-1 portando a casa un importante derby delle Isole. Tre punti che fanno, come si usa dire, morale e classifica.

Palermo-Cagliari, il tabellino

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Valente, Segre (dal 68′ Broh), Stulac (dal 68′ Saric), Gomes (dal 77′ Damiani), Sala (dall’81’ Devetak); Brunori (Cap.,) (dall’81’ Vido), Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Accardi, Marconi, Pierozzi, Soleri, Floriano.

Cagliari: Radunovic; Zappa (dal 61′ Dossena), Altare (dal 75′ Carboni), Capradossi (dal 61′ Viola), Obert; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis (dal 75′ Pereiro), Falco (dal 61′ Luvumbo); Lapadula, Pavoletti (Cap.). Allenatore: Fabio Liverani. A disposizione: Lolic, Aresti, Zallu, Goldaniga, Cavuoti, Millinco, Lella.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti di linea: Costanzo (Orvieto) e Passeri (Gubbio). Quarto uomo Santoro Messina. Var: Marini (Roma 1), Avar Fiore (Barletta).

Reti: 37′ Brunori (rig), 53′ Segre, 95′ Pavoletti.

Note: titoli emessi 16.812 (quota abbonati 11.465, biglietti 5.347). Minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic scomparso due giorni fa dopo una lunga malattia.

Ammoniti: al 30′ Altare (Cagliari), 45’+4′ Nedelcearu (Palermo), 58′ Capradossi (Cagliari), 64′ Gomes (Palermo), 72′ Dossena (Cagliari), 73′ Di Mariano (Palermo), al 97′ Luvumbu (Cagliari).

Recuperi: 4′ e 9+1′.

Appuntamento su Blogsicilia con Rosaenero web & tv

Nuovo appuntamento su Blogsicilia.it e Stadinews24.it alle 14 di domani, lunedì 19 dicembre. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche.

Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand. Conducono Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale. Collegamenti con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.