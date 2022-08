Troppe amnesie difensive, il Palermo cade al Barbera, l’Ascoli Gondo…la

Edoardo Ullo di

27/08/2022

Prima o poi doveva succedere. Il Palermo perde al Barbera per 3-2 con l’Ascoli nel match della terza giornata del campionato di serie B. I rosanero perdono l’imbattibilità interna dopo quasi un anno e mezzo: durava dal 7 marzo 2021 e in quell’occasione fu la Juve Stabia ad esultare (vincendo 4-2). Da allora 31 risultati consecutivi senza sconfitta.

Il Palermo rimane a quota 4, l’Ascoli vola a 7 punti al termine di 90 minuti intensi contro una squadra solida e cinica ma nulla più. Tanto basta per battere una squadra che ha sbandato troppo in difesa. I cambi di Corini sull’1-3 hanno rivitalizzato la squadra ma dopo il 2-3 di Segre è successo poco ed i padroni di casa non hanno avuto la lucidità necessaria per impensierire seriamente Leali.

La metamorfosi di Corini è appena iniziata. Ci vorrà tempo. Ma forse i cambi sono stati nell’occasione tardivi. Festeggia l’Ascoli, che da squadra esperta ha fatto il suo compito punendo sistematicamente le ingenuità rosanero.

Rosanero puniti dalle amnesie difensive, Gondo implacabile

Troppe le amnesie difensive dei rosanero con un Ascoli cinico che ha sfruttato tutto quello che doveva sfruttare. Gondo assoluto protagonista. L’attaccante dell’Ascoli ha punito implacabilmente tre volte la retroguardia siciliana portandosi a casa il pallone del match e regalando tre punti d’oro ai suoi.

Il Palermo è stato punito dai troppi errori in difesa. Al centro Lancini e Nedelcearu hanno avuto diversi problemi a contenere i contropiede avversari e sono stati puniti nei lanci. Cali di concentrazione letali. Come in occasione del secondo e del terzo gol. Errori inammissibili persino in serie C, figuriamoci in serie cadetta.

Partita fisica da entrambe le formazioni ma con poche reali occasioni da gol.

Nedelcearu sbuccia, Pigliacelli non trattiene, Gondo ne approfitta

La partita si sblocca per l’Ascoli subito dopo il cooling break. Gli ospiti vanno in vantaggio al 28′ con Gondo, già a segno nel turno precedente con la Spal, che approfitta di una respinta difetosa di Pigliacelli su cross di Donati sbucciato da Nedelcearu che inganna il proprio portiere. Ospiti bravi a sfruttare l’occasione in una partita fin qui giocata a buon ritmo ma avara di emozioni.

Brunori di testa pareggia per il Palermo

Il Palermo dopo aver collezionato diversi calci d’angolo trova il pareggio con Matteo Brunori al 36′. L’attaccante rosanero sfrutta un’azione di calcio d’angolo battuta da Valente sulla sinistra, sponda di testa di Nedelcearu per l’accorrente Brunori che si tuffa e batte imparabilmente Leali. Visibilio per gli oltre 22mila del Barbera. Nell’azione si infortuna Buchel dell’Ascoli che ha avuto uno scontro aereo con Nedelcearu.

Corini sceglie ancora il 4-2-3-1 con Lancini titolare per sostituire lo squalificato Marconi a centro della difesa accanto al confermatissimo Nedelcearu. I nuovi arrivi scalpitano in panchina.

Gondo sfrutta un buco difensivo e raddoppia

Il Palermo continua ad attaccare ma non sfonda. L’Ascoli al quinto minuto di recupero trova il bis. Ancora con Gondo. Verticalizzazione improvvisa dei bianconeri con un lancio partito dalla difesa: Botteghin prende palla, Caligara vede lo spazio centrale e trova la verticalizzazione profonda tra Nedelcearu e Crivello. I due sono lontani sia dal pallone che da Gondo che è freddo ed in pallonetto fredda Pigliacelli che era a metà strada.

Ad inizio ripresa, Gondo affonda la barca rosanero

L’Ascoli segna ancora con Gondo che sfrutta un nuovo erroraccio difensivo del Palermo. Questa volta Lancini lascia letteralmente strada strada all’attaccante ivoriano che si invola e batte in diagonale Pigliacelli.

Il Palermo sbanda, ed un nuovo errore a centrocampo dà spazio all’Ascoli che sfiora il 4-1.

Corini rivoluziona la squadra

Al 55′ ed all’ennesimo pericolo, Corini cambia tre uomini. Entrano i nuovi: Di Mariano, Segre e Stulac al posto di Crivello (fischiatissimo), Broh e Damiani. Ed al 61′ toglie Lancini (anche lui fischiatissimo) ed inserisce Bettella. Nel frattempo Elia scende terzino a sinistra.

I nuovi arrivi protagonisti, Segre accorcia

Il Palermo ritorna in partita al 63′ con Jacopo Segre che di testa schiaccia su calcio d’angolo di Stulac. Nell’occasione, il neo-rosanero è stato bravissimo nell’inserimento nel cuore della difesa marchigiana.

Pressing rosanero, contropiede ascolano

La sfida prosegue con i rosanero che cercano il pareggio cono tanta corsa e pressing senza però riuscire a far breccia. L’Ascoli dal canto suo ha l’arma del contropiede che è letale. Segna Dionisi su una nuova incertezza di Nedelcearu, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

All’82 Elia ci prova da lontano, la sua conclusione è preda di Leali che blocca in tuffo. Ultima sostituzione per il Palermo con Corini che fa entrare Stoppa al posto di un esausto Floriano.

Il Palermo ci prova su punizione

Stulac nel recupero impegna severamente Leali su calcio di punizione da quasi 30 metri ma l’estremo difensore bianconero si distende.

Palermo-Ascoli, il tabellino

Palermo: Pigliacelli, Buttaro, Nedelcearu, Lancini (Bettella 62′), Crivello (Di Mariano 55′); Damiani (Stulac 55′), Broh (Segre 55′); Elia, Floriano (Cap) (Stoppa 82′), Valente; Brunori. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Somma, Doda, Soleri, Peretti.

Ascoli: Leali; Donati, Botteghin, Bellusci (Simic 84′), Falasco; Collocolo (Eramo 70′), Buchel (Cap), Caligara; Lungoy (al 54’Falzeranoi), Bidaoui, Gondo (Dionisi 72′). Allenatore: Christian Bucchi. A disposizione: 13 Guarna, 2 Salvi, 5 Quaranta, 10 Ciciretti, 21 Giordano, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana.

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Bottegoni (Terni) e Miniutti (Maniago). Quarto uomo: Catanoso (Reggio Calabria).

Var: Rapuano (Rimini). Assistente Var: Marchi (Bologna).

Reti: Al 28′ ed al 50′ pt, 52′ Gondo, 36′ Brunori, 63′ Segre.

Note: Nel corso del prepartita, la Curva Nord 12 ha esposto uno striscione a sostegno di Toto Rambo, volto storico del tifo organizzato rosanero. Spettatori: 22163 con folta presenza ospite, circa 200. Ammoniti: al 32′ Crivello (Palermo), al 47′ Gondo (Ascoli), 60′ Valente (Palermo), al76′ Donati (Ascoli). Espulso all’88’ Valente per doppia ammonizione.

Recuperi: 5′ e 6′.