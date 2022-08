Serie B, i rosanero puntano sul fattore casalingo

È ormai vigilia di Palermo-Ascoli, match della terza giornata del campionato di serie B che si disputerà domani sera allo stadio Renzo Barbera con calcio di inizio alle 20.45.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini presenta la sfida che mette in palio tre punti interessanti per entrambe le compagini giunte appaiate con 4 punti in classifica.

Sulla possibilità di inserire subito i nuovi giocatori arrivati negli ultimi giorni di mercato domani sera nella partita di campionato con l’Ascoli al Barbera, l’allenatore sottolinea: “Devono essere fatte valutazioni rispetto al tempo che hai a disposizione se fossimo in una situazione di normalità e avessi preso la squadra ad inizio ritiro i nuovi giocatori avrebbero avuto modo e tempo per essere inseriti in un’idea di gioco che si vuole sviluppare”.

Corini ha proseguito: “Stiamo facendo tutto a rincorrere, compreso il mercato in cui stiamo operando molto bene, devo consolidare l’atteggiamento della squadra e dei giocatori che ci ha permesso di fare 4 punti contro due avversarie toste come Perugia e Bari. Nella scelta dei giocatori devo tenere conto delle prestazioni fatte da chi è sceso in campo nella consapevolezza che l’organico andava rinforzato come stiamo facendo”.

Palermo-Ascoli, ballottaggio Lancini-Bettella, a centrocampo si valuta Stulac

Ci sono ancora dei ballottaggi fra Edoardo Lancini e Davide Bettella in difesa per sostituire lo squalificato Ivan Marconi e a centrocampo si valuta l’inserimento di Leo Stulac per avere un centrocampista in più con Samuele Damiani e Jeremie Broh.

“Non aspettatevi grandi cambiamenti”

Corini a tal proposito ha sottolineato “Ma non aspettatevi grandi cambiamenti Stulac è migliorato tantissimo in settimana dal punto di vista dell’inserimento, Di Mariano so quello che può dare perché lo conosco, ma si deve riconoscere che Valente ha fatto molto bene. Agli esterni chiedo molto e li vedrete alternare spesso sia da una fascia all’altra che in gara: in quel ruolo voglio qualità, energia e lucidità. Ai miei giocatori dico che ormai il calcio è cambiato e con 5 sostituzioni tutti possono dare il proprio contributo”.

“Fattore casa può essere determinante”

A chi gli ha chiesto se domani il Palermo dal 4-2-3-1 passerà al 4-3-3, Corini ha risposto che ha notato “particolare attenzione su questo aspetto – ha sottolineato – ma il calcio è un gioco dinamico e stiamo costruendo una rosa che ci permette di variare. L’Ascoli è forte, ha una struttura consolidata, è tosta e di qualità allenata da Bucchi che sa fare giocare bene le sue squadre. Ma giocheremo in casa, vogliamo far divertire i nostri tifosi con un gioco propositivo. Il fattore casalingo può essere determinante per tutta la stagione”.

Il Palermo non perde dal marzo 2021

Ed in effetti, numeri alla mano, il Palermo non perde in casa dall’7 marzo 2021. In quella data al Barbera, ultima a fare festa, fu la Juve Stabia che vinse 4-2 nella 29ma giornata del campionato di serie C 2020-2021. Da allora una striscia oltre trenta partite senza sconfitte tra campionato, Coppa Italia e spareggi. Culmine nei play off promozione che lanciarono i rosanero in serie B dopo tre anni di assenza e dalla rinascita.

I 23 convocati per l’Ascoli

Sono ventitré i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani sera contro l’Ascoli.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 5 Somma, 6 Crivello, 18 Nedelcearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini.

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente, 39 Stoppa, 77 Elia.

Ales Mateju è rosanero

Intanto, il club di viale del Fante ha annunciato l’arrivo di Ales Mateju. Il calciatore si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024, con un’opzione in favore del Palermo Fc per una terza stagione sportiva.

Classe ’96, terzino destro della nazionale della Repubblica Ceca ed ex Brescia è svincolato ed è una vecchia conoscenza di Eugenio Corini che lo ha allenato a Brescia nelle stagioni 2018-2019 ed in quella successiva. Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Venezia con 9 presenze.