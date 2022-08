Serie B, il punto dopo due giornate, rosanero migliore matricola

Il Palermo con 4 punti si conferma la migliore delle neopromosse al termine della seconda giornata del campionato di serie B. I rosanero, dopo il 2-0 al Perugia nel turno inaugurale, pareggiano 1-1 al San Nicola di Bari conquistando il primo punto in trasferta e mantenendo l’imbattibilità dopo i primi 180 minuti della stagione.

Detto dell’anticipo del San Nicola che ha visto i rosanero protagonisti con un gol di Valente, poi raggiunti a metà ripresa da Cheddira davanti ad oltre 35mila spettatori (stracciato il record della prima giornata che apparteneva proprio al club siciliano con 21.835), l’equilibrio è regnato nei match del secondo turno. Sono ben 5 i pareggi mentre regge il fattore campo: solo il Venezia fa il colpo esterno vincendo 2-1 sul campo del Sudtirol.

Frosinone e Cosenza concedono il bis e sono le uniche formazioni a punteggio pieno dopo due sole giornate: i ciociari vincono 3-0 sul Brescia, i calabresi battono il Modena 2-1.

Tre pareggi nei match del sabato, il Genoa non sfonda

Le sfide del sabato sera hanno riservato poche emozioni ma hanno confermato, laddove ce ne fosse il bisogno, che sarà un campionato estremamente combattuto. Le tre partite si sono concluse con tre pareggi.

Ascoli e Spal si sono divise la posta impattando 1-1: Gondo su rigore sblocca per i bianconeri marchigiani trasformando un calcio di rigore. Cinque minuti dopo Maistro trova il pareggio.

Il Genoa, dopo la bella vittoria esterna all’esordio sul campo del Venezia, stecca in casa ed a Marassi non va oltre lo 0-0 con il Benevento. I grifoni cingono d’assedio la porta difesa da Paleari con l’estremo difensore sannita protagonista di diversi interventi decisivi. Ai padroni di casa viene annullata anche una rete al terzo minuto per fuorigioco. Primo punto per il Benevento.

Risultato a reti bianche anche tra Perugia e Parma. Al Curi, in un campo in brutte condizioni, le due formazioni si equivalgono con buone azioni ed alcuni pericoli sventati, però, dalle difese. Secondo pari per i ducali, muovono la classifica gli umbri che però rimangono all’asciutto in termini di gol dopo 180 minuti.

Il Cagliari ribalta il Cittadella nel finale

In uno dei match più spettacolari della seconda giornata, la corazzata Cagliari conquista la prima vittoria battendo 2-1 il Cittadella. Nel primo tempo sardi arrembanti al punto il portiere ospite, Castrati, tiene a galla i suoi. Veneti in vantaggio con un bel gol Asencio a metà della prima frazione. I padroni di casa sono disorientati e Baldini sfiora il 2-0.

Pericolo scampato, i rossoblu cominciano a martellare in avanti. Mancosu prende la traversa poco dopo la mezz’ora.

Nella ripresa è monologo Cagliari e Mancosu al 72′ pareggia sfruttando un cross di Luvumbo, abilissimo sulla fascia a mettere un pericoloso pallone al centro.

All’87’ Makoumbou trova il guizzo vincente con un tiro sul primo palo dall’interno dell’area dopo un’azione solitaria. Il Cagliari fatica ancora ma questa volta dimostra di non essere mai domo e trova il guizzo nel finale come nel turno precedente quando impose il pareggio al Como nel recupero.

Il Cosenza rimonta il Modena

Nuova affermazione del Cosenza che questa volta si impone 2-1 davanti al pubblico amico del San Vito-Marulla sul Modena in rimonta. Bonfanti al 33′ porta in vantaggio i Canarini con un bel colpo di testa suggellando una supremazia territoriale.

Nella ripresa il copione sembra non cambiare ma al 67′ Florenzi da lontano trova il jolly con un rasoterra imparabile. All’80’ Brescianini prende palla in mezzo all’area e dal dischetto del rigore fredda l’estremo difensore avversario. Cosenza in paradiso con 6 punti, la matricola Modena ferma a zero.

Frosinone implacabile allo Stirpe, Brescia ko

Nella sfida dello Stirpe, Frosinone e Brescia, vincenti alla prima giornata, si incontrano per la leadership. Al 15′ Moro sblocca il match di testa. Nella ripresa al 58′ Caso lanciato in contropiede si invola, elude il portiere avversario in uscita ed appoggia comodamente in diagonale il pallone del 2-0.

Nel finale, all’85’, Mulattieri in uscita colpisce per il 3-0: ciociari lanciati in classifica.

Tra Pisa e Como è uno spettacolare 2-2

All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa e Como pareggiano 2-2 al termine di una partita divertente. E dopo la disfatta col Cittadella, i padroni di casa cercano il riscatto mentre i lariani voglino la vittoria.

Dopo 5 minuti, Blanco porta in vantaggio il Como con un diagonale. Al 22′ rigore per i padroni di casa. Dopo due minuti, Morutan lo trasforma col brivido: la sua conclusione spiazza il portiere, picchia sotto l’incrodio dei pali ed entra per l’1-1.

Al 77′ il Como torna in vantaggio con Kerrigan. Ad un minuto dal 90′, infine, Torregrossa salva i suoi dal secondo ko consecutivo insaccando da distanza ravvicinata al termine di un’azione inistita del Pisa che aveva visto il portiere ospite opporsi alle precedenti conclusioni.

Il Venezia beffa il Sudtirol nel recupero

L’unico colpo esterno della giornata è del Venezia che in rimonta e nel recupero beffa letteralmente la matricola Sudtirol che rimane ancora ferma al palo. Di contro i lagunari riscattano la sconfitta interna col Genoa.

A Bolzano, sono però gli altoatesini a trovare il vantaggio con Odogwu al 60′ di testa. è la prima rete del Sudtirol in cadetteria. Nel finale però Cuisance all’83’ ed una autorete di Curto al 95′ che devia inavvertitamente un cross teso, condannano forse oltremisura la compagine di Leandro Greco, tecnico ad interim.

Ternana di misura sulla Reggina

Partipilo al 26′ del primo tempo regala i tre punti alla Ternana sulla Reggina. Ricci lo serve alla perfezione e l’attaccante incrocia benissimo in diagonale battendo Colombi. Participlo raddoppia anche al 35′ ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Reggina non riesce a trovare il varco giusto e la sfida al Libero Liberati va agli umbri.

Palermo miglior matricola

Il Palermo è al momento ha il miglior piazzamento tra le squadre neopromosse con 4 punti, due in più del Bari che assieme ai rosanero rimane imbattuto. Modena e Sudtirol rimangono ferme al palo con due ko in altrettanti incontri disputati.

Classifica dopo la seconda giornata, Palermo terzo

Questa la classifica della serie B dopo la seconda giornata: Frosinone e Cosenza 6 punti; Palermo, Ascoli, Cagliari e Genoa 4; Reggina, Cittadella, Venezia, Ternana e Brescia 3; Bari, Como e Parma 2; Pisa, Benevento, Spal e Perugia 1; Modena e Sudtirol 0.

Classifica marcatori, Asencio raggiunge Baldini

Nessun giocatore prende il largo nella classifica marcatori. Dopo due giornate solo due giocatori hanno segnato due reti. Enrico Baldini del Cittadella è rimasto a secco ma è stato affiancato dal suo compagno di squadra Raul Asencio, a segno a Cagliari.