Al Barbera 21.835 persone, quasi il doppio rispetto a Parma

La partita tra Palermo e Perugia è stata quella con più spettori allo stadio della prima giornata del campionato di serie B 2022-2023. La Lega B ha ufficializzato il dato che complessivamente parla di 83.966 spettatori nelle dieci partite del turno inaugurale. Poco più di un quarto erano a Palermo.

Quello del Renzo Barbera, con 21.835 persone sugli spalti, è stato nettamente il dato più alto. Tale numero va suddiviso in 11.566 biglietti acquistati e 10.269 abbonati. A seguire gli 11.459 di Parma-Bari ed i 9.109 di Benevento-Cosenza.

Palermo in top ten in Italia

Palermo-Perugia non solo è la gara della cadetteria con più pubblico allo stadio in serie B ma rientra nella top ten complessivamente in Italia, serie A inclusa.

La sfida tra rosanero e grifoni è settima preceduta da sole sei partite della massima serie.

Milan-Udinese, 70.197 spettatori (serie A)

Lazio-Bologna, 44.664 spettatori (serie A)

Juventus-Sassuolo, 38.725 spettatori (serie A)

Fiorentina-Cremonese, 34.461 spettatori (serie A)

Salernitana-Roma, 26.006 spettatori (serie A)

Lecce-Inter 25.353, spettatori (serie A)

Palermo-Perugia, 21.835 spettatori (serie B)

Sampdoria-Atalanta, 20.047 spettatori (serie A)

Verona-Napoli, 16.967 spettatori (serie A)

Parma-Bari, 11.459 spettatori (serie B).

Rinforzi vicini per i rosanero

Intanto, il calciomercato non si ferma ed il Palermo è alla ricerca dei rinforzi chiesti da Eugenio Corini, nuovo tecnico della squadra. Alcune trattative, infatti, stanno arrivando in dirittura d’arrivo.

Nelle ultime ore sembrano più vicini Stulac dell’Empoli e Di Mariano del Lecce. Si tratterebbe di due acquisti importanti che alzerebbero la qualità della rosa a centrocampo ed in attacco, ruoli in cui la rosa avrebbe maggior bisogno di ritocchi.

Stulac dovrebbe arrivare nelle prossime ore, tra oggi e domani, per sottoporsi alle rituali visite mediche e giungerebbe al Palermo in prestito ma con l’obbligo di riscatto. La cifra per definire tale operazione si aggirerebbe sul milione di euro più alcuni bonus. Sarebbe il nuovo regista di Corini. Stessa discorso a livello economico per Di Mariano, il nipote di Totò Schillaci, che però verrebbe a titolo definitivo.

Per queste due trattative si tratterebbe solo di aggiungere il classico nero su bianco. Altre voci di corridoio riguardano i centrocampisti Segre del Torino e Saric dell’Ascoli.

Il primo, dato vicinissimo al Palermo nei giorni scorsi, è stato rallentato sia per l’interesse del Frosinone sia per il caso Lukic. Per quest’ultimo motivo, il tecnico granata Juric ha di fatto rallentato l’operazione per capire gli sviluppi. La trattativa con Segre era comunque ben avviata e nell’operazione anche il prestito dei rosanero da parte del giovane bomber della Primavera Giacomo Corona.

Saric, invece, dovrebbe aver superato la concorrenza di Sampdoria e Cremonese. Naturalmente per tutte queste operazioni di mercato si aspettano ufficializzazioni da parte del club di viale del Fante.