Serie B, il club rosanero vuole chiudere le trattative

La vittoria del Palermo ai danni del Perugia nella prima giornata di campionato è già archiviata. Il club si è rituffato con decisione nel calciomercato anche perché il messaggio del tecnico Eugenio Corini alla fine del match con gli umbri è stato chiaro: “Il successo non cambia la visione di insieme, servono 5-6 rinforzi e mi aspetto che ne arrivi uno già in settimana”.

Il Palermo sta quindi cercando di serrare i tempi anche perché alla fine della sezione estiva del calciomercato mancano due settimane. Ed alla sfida col Bari, prossimo avversario in campionato del 19 agosto prossimo mancano 4 giorni.

Di Mariano potrebbe arrivare al Palermo

Radio-Mercato amplifica le voci sul possibile arrivo di Francesco Di Mariano. Per alcuni sarebbe già certo ma manca, a tal proposito, una comunicazione ufficiale. Esterno d’attacco palermitano del Lecce nonché nipote di Totò Schillaci, che ha vinto con i giallorossi l’ultima edizione della serie cadetta, sembra essere vicino al club rosanero. Il suo nome è tornato in auge nelle scorse ore. Per lui si parla di un trasferimento a titolo definitivo.

Di Mariano ha conquistato, come scritto, la promozione in serie A da protagonista con il Lecce ma nell’esordio dei salentini con l’Inter è rimasto in panchina a disposizione del tecnico Baroni. In Coppa Italia aveva giocato quasi 70’ nella sfida persa col Cittadella.

Con Di Mariano, il tecnico Corini rinforzerebbe il reparto offensivo con un’ala che predilige la corsia di sinistra. Nelle prossime ore i dubbi dovrebbero essere tolti: anche Cagliari e Venezia sarebbero sulle sue tracce.

Stulac si avvicinerebbe

Il Palermo sta lavorando per rafforzare il centrocampo. Leo Stulac dell’Empoli continuerebbe ad essere un obiettivo. Anzi, sarebbe veramente vicino l’arrivo del calciatore dall’Empoli a titolo definitivo.

Il centrocampista sloveno, vanta anche 8 presenze nella sua nazionale, è arrivato in Italia a Venezia nella stagione 2016-2017, poi dopo due stagioni con una promozione in B con i lagunari, è andato a Parma in serie A ed è ad Empoli dal 2019 vincendo il campionato di serie B nella stagione 2020-2021.

Segre ancora in bilico

Rimane ancora in bilico la situazione di Jacopo Segre. Qualche giorno fa sembrava un nome forte, quasi certo, per il centrocampo del Palermo ma due elementi hanno sconquassato quella che era quasi una certezza. Il primo è il pressing del Frosinone, altra squadra di serie B, che si è inserito a gamba tesa tra le due parti. Il secondo è il clima di incertezza a Torino soprattutto dopo il caso Lukic che potrebbe cambiare aria. In questo caso, Segre con molta probabilità rimarrebbe in maglia granata.