Serie B, il punto sulle avversarie dei rosanero

Con la seconda trance delle partite giocate ieri sera si è chiusa la prima giornata del campionato di serie B che dopo tre anni vede ai nastri di partenza il Palermo. Detto del 2-0 dei rosanero ai danni del Perugia (reti di Brunori ed Elia), i riflettori vanno alle altre partite della serie cadetta.

Il Genoa espugna Venezia 2-1 e dà fin da subito una prova di forza a tutte le contendenti vincendo la sfida tra le due neoretrocesse dalla A e mostrando i muscoli. Il Cagliari rischia grosso a Como ma pareggia nel recupero. Sorprendono i colpi esterni di Cosenza a Benevento e della Reggina a Ferrara. Tante le vittorie esterne. Parte col piede giusto il Brescia che regola 2-0 la matricola Sudtirol al suo esordio in serie B.

Parma e Bari non si fanno male

Nell’anticipo del venerdì che ha aperto l’edizione 2022-2023 della serie B, gol e spettacolo nel primo tempo tra Parma e Bari. Tra i ducali ed i galletti, prossimi avversari del Palermo venerdì 19 agosto, finisce 2-2.

Man porta in vantaggio i ducali, Antenucci risponde su Rigore, poi Folorunsho al 35′ ribalta per i pugliesi. Pareggia Mihaila al secondo di recupero del primo tempo. Un punto per uno ed un avvertimento per tutte: la matricola Bari, dopo il 4-1 esterno in Coppa Italia rifilato al Verona, sarà un avversario difficile anche in campionato. I rosanero, che conoscono bene i biancorossi che hanno vinto il girone C della serie C con ampio margine nella scorsa stagione, sono avvisati.

Il Cittadella cala il poker, tardiva la risposta del Pisa

Vittoria del Cittadella sul Pisa per 4-3. Vantaggio illusorio dei toscani con Masucci al 27’, poi doppietta di Baldini, autogol di Hermannson e poker di Asencio su rigore fanno volare i padroni di casa. Tardiva la reazione della squadra allenata da Maran con 2 reti nel recupero: al 90’ con Sibilli ed al 98’ con Canestrelli.

Il Cagliari riacciuffa il Como nel recupero

Como e Cagliari si dividono la posta chiudendo i 90’ sull’1-1. Ma a rischiare è la corazzata sarda. Segna Mancuso al 19’ per il Como, gli ospiti soffrono ma trovano il pareggio al 93’ con Pereiro. Lariani attendono la condizione di Cesc Fabregas, i rossoblu hanno avuto conferma di quello che già si profilava alla vigilia: sarà una cadetteria difficile.

L’Ascoli supera di misura la Ternana

Buon esordio anche per l’Ascoli che batte la Ternana 2-1. I bianconeri segnano le due reti nel primo tempo con Botteghini al 14’ e con Collocolo al 31’. Gli ospiti accorciano con Favalli ad un quarto d’ora dal ’90.

Cosenza espugna Benevento

Larrivery al 50’ segna la rete decisiva del Cosenza che, a sorpresa, espugna il Vigorito di Benevento per 1-0. Tre punti d’oro in chiave – teorica – salvezza. Brutto stop, invece, per i campani che sulla carta potrebbero dire la loro per la promozione dopo la delusione della scorsa stagione.

Il Brescia fa la festa al Sudtirol

Un gol per tempo di Njoj e Bianchi permettono al Brescia di regolare la matricola Sudtirol al suo esordio assoluto in serie B. Il 2-0 non è affatto una sorpresa con le Rondinelle tra le possibili candidate nella lunga corsa promozione.

Scivolone interno del Modena

Il Modena stecca alla prima in casa. Al Braglia, i canarini dopo ben aver impressionato in Coppa Italia eliminando il Sassuolo non riescono a ripetersi. Il Frosinone, sornione, segna con Rohden al 33’ del primo tempo la rete decisiva.

La Reggina cala il tris a Ferrara

Chiara vittoria esterna della Reggina sul campo della Spal. A Ferrara i calabresi segnano con Crisetig al 3’ di recupero del primo tempo, poi Menez e Riva nella prima metà della ripresa danno la certezza alla Reggina dei tre punti. I padroni di casa accorciano con La Mantia al 79’.

Al Genoa il big match della prima giornata

Quello che era sicuramente uno dei big match della giornata inaugurale è andato in scena al Penzo. Il Genoa ha espugnato il campo del Venezia per 2-1 nella sfida che vedeva di fronte due deluse della serie A dell’ultima stagione. Portanova porta in vantaggio il Grifone al 37’. Pareggia Johnsen al 67’. Nel finale Yeboh regala i tre punti ai rossoblu.

Classifica dopo la prima giornata, Palermo tra le vincenti

Questa la classifica della serie B dopo la prima giornata: Reggina, Palermo, Brescia, Cittadella, Genoa, Ascoli, Frosinone e Cosenza 3 punti; Bari, Parma, Como e Cagliari 1, Venezia, Modena, Ternana, Sudtirol, Spal, Perugia, Pisa, Benevento 0.

Classifica cannonieri

Classifica guidata in solitaria da Enrico Baldini del Cittadella, unico ad aver siglato una doppietta in questo turno inaugurale.