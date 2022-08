Spogliatoi, Valente “Felice per il gol”

Bari e Palermo si dividono la posta nell’anticipo della seconda giornata di serie B che si è giocato al San Nicola. Finisce 1-1 con un tempo per parte: prima frazione per i rosanero andati in vantaggio con Nicola Valente e capaci di sfiorare il gol in almeno due occasioni nitide (leggasi Elia nelle fasi iniziali e Brunori nel recupero); ripresa appannaggio dei padroni di casa più vivaci e pericolosi, poi abili con Cheddira a riportare la parità.

Un buon punto per la squadra allenata dal tecnico Eugenio Corini che permette ai siciliani di arrivare a quota 4 e di continuare con fiducia il cammino nella categoria appena conquistata in attesa dei rinforzi che saranno disponibili nella sfida casalinga con l’Ascoli di sabato 27 agosto.

Proprio Eugenio Corini ha parlato a fine gara commentando il match. “È stata una bella partita dove le due squadre hanno cercato di superarsi sempre attaccando. Penso sia stata godibile anche per gli spettatori. Stadio, pieno di tifosi, e campo bellissimo, che ha permesso ai giocatori di esprimere al meglio le loro qualità tecniche”.

Corini “Sul gol del Bari c’è la sensazione di un fallo su Damiani”

L’allenatore del Palermo commenta brevemente l’azione che ha portato il Bari a pareggiare a metà ripresa: “La sensazione del campo è che ci potesse stare il fallo su Damiani ma non l’ho ancora rivista. Accettiamo quello che è stato il verdetto del campo. Anche al Var sono in fase di rodaggio”.

Sui nuovi arrivi del Palermo

Una battuta anche sul futuro che verrà. Il Palermo ha ufficializzato nei giorni scorsi tre nuove pedine, Di Mariano, Stulac e Bettella. Il Genio sottolinea: “Non andrò in difficoltà, abbiamo la consapevolezza che affronteremo squadre di grande qualità e vogliamo migliorare la rosa per questo. La cosa fondamentale è mantenere lo spirito e la voglia di lottare insieme che ci consente di essere squadra e che ci rende soliti e forti per tutto il campionato”.

“Abbiamo creato le premesse per vincere”

Ed infine l’allenatore del Palermo non ha nascosto un po’ di rammarico per il 2-0 sfiorato. “Abbiamo creato le premesse per vincere, un pizzico di rammarico c’è ma alla fine complessivamente il pareggio ci sta anche perché sulla lunghezza della partita non avevamo cambi a centrocampo e due giorni fa Soleri ha avuto un problema e non siamo riusciti a recuperarlo”.

Valente “Felice per il gol”

“Sono felice, sarebbe stato ancora più bello se avessimo portato i tre punti ma va bene così. Rimane una serata da ricordare davanti a questo pubblico contro una squadra così importante. Peccato perché potevamo fare risultato pieno ma va bene così, un punto va bene”. Lo dice Nicola Valente, autore della rete che ha sbloccato la partita in favore del Palermo, intervenuto a fine partita.

“Abbiamo fatto anche una buona partita nel secondo tempo anche se loro sono venuti fuori. Il Bari è una squadra importante. Matteo (Brunori) sa cosa fare, non ha segnato ma va bene così”.

“Più concorrenza con i nuovi arrivi, il Palermo è squadra forte”

E prosegue raccontando la sua sensazione dopo la sua rete prima annullata (ingiustamente) e poi ripristinata dopo la consultazione del Var. “Per il gol, ci sono rimasto un po’. Solitamente in C non esultavo, vedevo il guardalinee e poi mi lasciavo andare. Qui ho esulato subito perché ero sicuro della mia posizione poi quando ho visto l’arbitro che annullava ci sono rimasto. È andata comunque bene”.

Ed ha concluso: “Ora con i nuovi arri c’è più concorrenza ma va bene così perché in una squadra forte deve esserci sempre la concorrenza ed il Palermo lo è”.