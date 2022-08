I voti della seconda giornata di Serie B

Finisce in parità l’anticipo della seconda giornata di Serie B fra Bari e Palermo. Al San Nicola termina 1-1, con i rosanero che salgono così a quota 4 in classifica. Partita a due facce quella degli uomini di Corini: raggiante e brillante nel primo tempo, con Valente ad aprire le marcature, difficile nella ripresa, con il Palermo costretto a contenere gli attacchi arrembanti del Bari in pieno debito d’ossigeno. Sulla gestione della partita chiaramente pesa una panchina un pò corta, che allungherà le proprie fila già dalla prossima settimana, con gli arrivi di Di Mariano, Stulac e Bettella.

Le pagelle di Bari-Palermo

Pigliacelli 6,5: Primo tempo di ordinaria amministrazione. Ripresa invece da assoluto protagonista. Le sue parate consentono al Palermo di portare via da Bari un punto prezioso.

Buttaro 5,5: Limitato in fase offensiva, viene costantemente impegnato dagli avanti del Bari, in particolare da Ricci e Folorunsho. Nella prima frazione di gioco si becca anche il giallo. Abile a rimanere in partita, soffre anche nella ripresa.

Marconi 4: Il peggiora del pacchetto arretrato. Distratto nel primo tempo, nella ripresa non viene aiutato da Crivello, il che lo porta a concedere spazi decisamente sanguinosi agli avversari. La sua attuale condizione atletica non gli consente di reggere il confronto con Cheddira, che lo porta all’errore nel finale che gli costa il rosso.

Neldecearu 6: Partita di quantità per il centrale rumeno. Al netto di qualche errore, compie interventi importanti.

Crivello 5: Chiamato a sostituire Sala, spinge poco in fase offensiva. Nella ripresa cala decisamente e costringe Marconi ad impegnarsi maggiormente anche sulla fascia. Da rivedere.

Broh 7: Un motore infinito quello del mediano rosanero, chiamato a giocare 180′ nel giro di una settimana. Senza ricambi in panchina, dà tutto fino all’ultimo minuto. Highlander.

Damiani 5: Fa una partita di sacrificio, consapevole della mancanza di cambi in panchina. Troppo ingenuo nell’occasione del pari. Il mediano rosanero si lascia beffare da Antenucci che mette in mezzo e trova Cheddira che insacca. Errore da matita rossa.

Valente 7: L’uomo copertina del Palermo nel primo tempo. E’ freddo nell’occasione che porta i rosanero in vantaggio, prima nella scelta di tempo e poi nella conclusione. Cala nella ripresa, segno di una condizione ancora non perfetta.

Elia 5: Nel primo tempo, si divora un gol praticamente fatto. Poi, pian piano, sparisce dalla partita.

Floriano 6,5: Grande primo tempo per l’ex della partita. Nei primi minuti del match si divora un gol praticamente fatto. Poi però si rivela fondamentale nell’azione del vantaggio rosanero, servendo un pallone al contagiri per Valente. Decisivo.

Brunori 5,5: Poteva fare di più in alcune occasioni chiave, come quella avuta nel finale del primo tempo. Poi nella ripresa segue il calo del resto della squadra.

All. Corini 6: Le scelte erano limitate e lo si sapeva anche prima dell’inizio. Con soli due mediani a disposizione e con un Soleri non al meglio, Corini in pratica effettua soltanto una mossa incisiva in tutta la partita, non pagata peraltro dal campo, ovvero l’inserimento di Pierozzi. Durante tutto l’arco dell’incontro è però bravo a motivare i suoi, spingendoli ad un risultato comunque positivo. Con l’Ascoli potrà contare su una panchina decisamente più lunga.

Pierozzi (dal 65′) 5: Mai entrato in partita. Subisce passivamente gli arrembaggi degli avversari.

Stoppa (dal 79′) s.v.

Lancini (dal 88′) s.v.