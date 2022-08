è il terzo colpo dopo Di Mariano e Stulac dall'arrivo del tecnico Corini

Nuovo arrivo in casa Palermo. Il difensore centrale Davide Bettella è in rosanero. Il club di viale del Fante ha ufficializzato l’operazione di mercato. Bettella giunge dal Monza in prestito con una opzione in favore della società siciliana. Si tratta del terzo colpo di mercato in pochi giorni dopo quelli di Francesco Di Mariano (a titolo definitivo dal Lecce) e di Leo Stulac (prestito dall’Empoli) operato dalla società rosanero griffata City Football Group da quando è arrivato in panchina Eugenio Corini.

Il tecnico rosanero comincia ad avere risposte concrete e già dalla prossima partita del 27 agosto con l’Ascoli al Renzo Barbera, potrebbe già cambiare modulo inserendo le nuove pedine. Il 4-3-3 o il 4-3-1-2 potrebbe quindi concretizzarsi a breve.

Chi è Davide Bettella

Il difensore centrale ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2018-2019 a Pescara in serie B con 3 presenze ed una rete ed ha anche disputato due partite dei play off. Nella stagione successiva, sempre in cadetteria, 26 presenze in campionato con una rete e due partite nei play out.

Nel 2020-2021 il passaggio al Monza in serie B. Con i brianzoli ha totalizzato complessivamente 24 presenze in campionato e due reti. Ha pure disputato nell’ultima stagione due partite da titolare nei play off che poi risultarono vincenti ai biancorossi.

Di Mariano firma col Palermo un triennale

Arrivano i primi dettagli ufficiali da parte del Palermo per Francesco Di Mariano. L’esterno si è legato al club rosanero per tre anni. Il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2025. Arriva dal Lecce che nei giorni scorsi aveva confermato il suo trasferimento a titolo definitivo al club siciliano.

Esterno d’attacco palermitano, nonché nipote del bomber dei Mondiali di Italia 90 Totò Schillaci, classe ’96 ha vinto con i giallorossi l’ultima edizione della serie cadetta, da protagonista giocando 29 partite con 5 reti, firmando, inoltre, un assist. In Coppa ha giocato due partite ed ha segnato un gol. In questa stagione ha giocato una settantina di minuti in Coppa Italia nella sfida persa col Cittadella mentre in campionato è stato convocato in panchina ma non è sceso in campo con l’Inter.

Con Di Mariano, il tecnico Eugenio Corini rinforza il reparto offensivo con un’ala che predilige la corsia di sinistra ma che può giocare su tutta la linea offensiva. L’allenatore palermitano già al termine della sfida vittoriosa di sabato scorso col Perugia, aveva chiesto 5 o 6 rinforzi per il lungo e impegnativo campionato di serie B

Di Mariano ha giocato anche a Venezia tra il 2018 ed il 2020 collezionando 41 presenze ed 8 gol, con una parentesi alla Juve Stabia (13 partite, una marcatura) e poi nella stagione 2020-2021 che ha portato i lagunari in serie A contribuendo con 32 partite e due gol. Fa anche in tempo ad esordire in serie A prima di trasferirsi in Puglia.

Anche Stulac è in rosanero

Leo Stulac è un nuovo giocatore del Palermo, Ieri l’ufficializzazione. Arriva in rosanero in prestito dall’Empoli, formazione di serie A, con obbligo di riscatto condizionato. Il centrocampo della matricola siciliana acquista così ulteriore spessore e permette a Corini di avere alternative anche ai due mediani, Samuele Damiani e Jeremie Broh che finora hanno ben figurato.

Il regista della nazionale slovena, classe ’94, è arrivato in Italia nella stagione 2016-2017 a Venezia in serie C. Nella sua prima esperienza ha totalizzato 14 presenze senza marcature con i lagunari promossi in serie B. Nella stagione successiva per lui 24 presenze e 7 reti (una nei play off) con altra promozione, questa volta in serie A.

Il calciatore sloveno, tuttavia, ha debuttato in massima serie a Parma con 26 gettoni di presenza.