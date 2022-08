Serie B, calciomercato rosanero in fermento

Calciomercato rosanero in fermento in questi giorni. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità – da parte del Lecce – dell’arrivo al Palermo di Francesco Di Mariano, nipote di Totò Schillaci, mentre manca poco per due operazioni. Una in entrata, l’altra in uscita.

Stulac vicinissimo al Palermo

Leo Stulac, 27 anni regista dell’Empoli, dovrebbe arrivare a breve in rosanero. Il giocatore dovrebbe essere ufficializzato a breve. Da definire alcuni i dettagli. Il centrocampista della nazionale slovena arriverebbe in prestito con diritto di riscatto per i rosanero. La cifra per tale operazione si aggirerebbe sul milione di euro più bonus. Per fare questo, però, l’atleta dovrebbe rinnovare con il club toscano (il contratto è in scadenza nel 2023) e poi essere “girato” alla matricola guidata da Eugenio Corini.

Stulac è arrivato in Italia nella stagione 2016-2017 a Venezia in serie C. Nella sua prima esperienza ha totalizzato 14 presenze senza marcature con i lagunari promossi in serie B. Nella stagione successiva per lui 24 presenze e 7 reti (una nei play off) con altra promozione, questa volta in serie A.

Il regista sloveno, tuttavia, ha debuttato in massima serie a Parma con 26 gettoni di presenza.

Poi nel 2019-2020 il passaggio all’Empoli: due stagioni in serie B con 60 presenze e 5 reti complessive. Con i toscani ha disputato la scorsa stagione in serie A con 23 partite e 2 gol.

Luperini è atteso a Perugia

Si chiude l’esperienza di Gregorio Luperini al Palermo. Il centrocampista 28enne di Pisa saluta dopo due stagioni in rosanero. Autore anche di due gol importanti (il pareggio con la Triestina nel primo turno nazionale, ed il vantaggio a Chiaveri sulla Virtus Entella a Chiavari) nella cavalcata vincente dei play off che hanno portato il Palermo in serie B.

Voluto fortemente da Castori, tecnico del Perugia, squadra con il quale il Palermo ha debuttato in campionato vincendo 2-0, il centrocampista va in Umbria anche per l’arrivo – prossimo alla ufficializzazione a quanto pare – di Stulac.

La partenza di Luperini sblocca uno spazio nella lista degli Over 23 che ricordiamo è limitata a 18 atleti. Per definire altre operazioni di mercato con atleti Over 23 si deve liberare un altro slot. E quasi certamente si libererà con Michele Somma. Quest’ultimo, già a Brescia ed al Deportivo La Coruna, potrebbe andare al Foggia in serie C.

Altri rumors

Ma non finisce certamente qui il mercato dei rosanero in cerca di rinforzi per il tecnico Eugenio Corini. In trattativa anche il difensore del Monza Davide Bettella, 22 anni, che sarebbe ad un passo da Palermo. Per il giovane si profilerebbe un prestito con diritto di riscatto. Mentre in uscita sarebbe Manuel Peretti. Stesso dicasi per Michele Somma.

Nondimeno, il centrocampista del Torino Jacopo Segre sembra tornare una pista calda visto che il caso Lukic starebbe rientrando. Nell’operazione c’è anche il bomber della Primavera Giacomo Corona che andrebbe in prestito ai granata.