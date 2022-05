Serie C, Play Off, semifinali più vicine

Impresa Palermo a Chiavari. I rosanero di Baldini si impongono 2-1 sul difficile campo della Virtus Entella nella partita di andata dei quarti di finale dei play off per la serie B. Decisivi ad inizio ripresa i gol di Gregorio Luperini, a segno per la seconda partita consecutiva, ed il rigore di Brunori. Match poi sospeso per qualche minuto a causa del malore di un tifoso del Palermo. A metà ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze con Merkaj su azione confusa di calcio d’angolo.

I rosa soffrono ma tengono botta centrando la quarta vittoria consecutiva in trasferta di questa stagione dopo quelle ottenute a Monopoli e Bari nella regular season e Trieste domenica 8 maggio nel turno precedente dei play off.

Palermo ipoteca le final four

Al Comunale di Chiavari, con 1.111 tifosi rosanero al seguito, il Palermo ipoteca il passaggio alle semifinali con una buona prestazione. Ancora una volta decisivo Massolo che ha salvato i suoi in un paio di occasioni, una per tempo. La squadra di Baldini ha avuto anche il merito di saper soffrire quando i padroni di casa hanno alzato il ritmo nella seconda parte della ripresa ed hanno creato alcune occasioni.

Sabato prossimo, 21 maggio alle 21 (diretta su Eleven Sports e SkySport 525), davanti al pubblico amico del Barbera, il Palermo, testa di serie, avrà sempre tre risultati a propria disposizione. Potrà anche perdere di un gol. Ma è chiaro che certi calcoli sarà meglio evitarli. La nota negativa arriva dalla squalifica di Dall’Oglio, ammonito a fine primo tempo.

Brunori prova a pungere in apertura

Il Palermo parte col piglio giusto: dopo appena 40” il bomber rosanero impegna severamente Borra che è bravo a deviare in angolo. L’attaccante ci prova ancora, al 12’ con un tiro da lontano, un po’ velleitario.

Massolo ci mette i riflessi

Al quarto d’ora Lescano di testa mette i brividi alla difesa rosanero ma la sua inzuccata a botta sicura è preda di Massolo che di istinto evita la capitolazione.

Al 18’ Luperini di testa non trova la porta per poco su azione di calcio d’angolo. Cinque minuti dopo, Capello calcia centralmente: nessun problema per Massolo.

La Virtus Entella con Lescano si rende pericolosa al 37’ ma l’attaccante da posizione pericolosa sbuccia il pallone graziando la retroguardia rosanero sprecando un rigore in movimento.

Dall’Oglio ammonito, salterà il ritorno

Brutta tegola per Baldini al 39′. Dall’Oglio fa fallo su e viene ammonito dal direttore di gara per un fallo di ostruzione su Palmeri. Salterà la sfida di ritorno.

Poi, al 44’ il Palermo si rifà vivo in area sempre con Brunori che impegna severamente Bora in due tempi. La prima frazione si chiude qui.

Luperini colpisce in avvio ripresa, Palermo in vantaggio

Avvio lampo del Palermo: Luperini al 46′ gira perfettamente un cross da calcio d’angolo di Valente dalla destra. Niente da fare per Borra. Rosanero avanti 1-0.

Brunori trova il gol su rigore

Al 51′ intervento falloso di Pellizer su Brunori lanciato in area da Luperini. Per l’arbitro è rigore: lo stesso bomber si incarica della trasformazione e freddamente spiazza il portiere ligure. Palermo col doppio vantaggio.

Malore per un tifoso del Palermo, partita sospesa per 4 minuti

Due minuti dopo il gioco si ferma. Un tifoso palermitano si è accasciato nel settore ospiti. Subito richiamata l’attenzione dei sanitari del 118 presenti al Comunale di Chiavari. Il supporter palermitano è stato accompagnato all’ospedale più vicino. Dopo 4 minuti di sospensione il match riprende.

Virtus Entella riapre il match con Merkaj

Al 68’guizzo dei padroni di casa, un errore di Marconi mette in movimento Magrassi che fa a sportellate con Marconi e riesca a tirare trovando la deviazione di piede di Massolo. Sul successivo calcio d’angolo, però, Merkaj sbuca e insacca ed accorcia le distanze al 69′.

Buttaro salva i suoi

Al 76′ Buttaro evita il pareggio spazzando un pallone pericoloso di Magrassi con i padroni di casa in pressione ed in salute.

Odjer spreca

Quattro minuti dopo, Odjer spreca malamente una bella azione del Palermo calciando alle stelle da posizione invitante un appoggio di Brunori.

Virtus Entella non riesce a pungere, il Palermo resiste

I minuti finali sono sempre di sofferenza. Il Palermo si difende con i denti e non riesce più a pungere in attacco. Ma anche la Virtus Entella non riesce a fare altrettanto. Va in avanti per inerzia ma non riesce a creare grossi pericoli per Massolo. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro fischia. Il Palermo vince ancora in trasferta e sogna.

Baldini “Bravi ai ragazzi ma pensiamo già alla partita di ritorno”

A fine match, il tecnico rosanero Silvio Baldini elogia i suoi dopo la prestazione di carattere. “Devo dire bravo ai ragazzi che hanno sofferto – ha sottolineato – Questi ragazzi stanno facendo le cose col cuore. Ora non bisogna accontentarsi. Dobbiamo giocare la prossima partita come se avessimo perso. I tifosi devono emozionarsi. Dobbiamo giocare ricordando che la Triestina ci ha messo in difficoltà in casa nostra. Non sarà facile. Ma non mi preoccupo in vista della gara di ritorno”.

E continua: “Non ho paura. Bisogna avere il coraggio anche di accettare le sconfitte, sennò non va bene. Ma bisogna migliorare le proprie prestazioni. Diversamente al 96′ non pareggi la partita. I ragazzi hanno deciso di attaccare e di andare pareggiare. Mi hanno fatto un bel regalo dimostrandomi di amare il loro lavoro. La preoccupazione non deve esistere. I ragazzi hanno messo la testa sulle cose che contano: il lavoro. Il Barbera sarà tutto esaurito come la scorsa volta. Il Palermo ha sposato l’idea che il Palermo deve andare in serie B e non ci abbandoneranno. Massolo ha dimostrato che col lavoro si può arrivare in alto. Bravo lui. Pelagotti è tornato, sta bene ma le prestazioni di Massolo sono importanti”.

I risultati dei quarti di finale dei play off

Questo il quadro completo dei risultati delle partite di andata dei quarti di finale dei play off promozione. Fattore campo stravolto con tre vittorie esterne: oltre al Palermo successi di Catanzaro a Monopoli e Padova sul campo della Juventus U23.